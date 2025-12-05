台中市清晨發生一起朋友反目成仇的鬥毆案件！24歲劉姓男子與友人遭7人持刀攔截，為保護自己徒手奪刀，導致左手掌慘遭12公分撕裂傷，血流滿地。警方調查，事件源於劉男的朋友賴姓男子日前被查獲毒駕，賴男供出偽造車牌是劉男提供，引發雙方心生嫌隙，最終演變成暴力衝突。目前警方正積極追查這起聚眾鬥毆事件，將對持刀傷人的行為進行偵辦。

空手奪白刃斷12公分傷！男遭7人圍毆，友「毒駕賣友」引爆慘劇。(圖／民眾提供)

台中市清晨發生一起朋友反目成仇的鬥毆事件，一名24歲劉姓男子在與友人遭遇7人攔截時，為保護自己徒手奪刀，導致左手掌受到12公分撕裂傷。事件源於一場毒駕案，劉男的朋友賴姓男子被警方查獲毒駕並使用偽造車牌，賴男供出車牌是劉男提供，因而引發雙方嫌隙，最終演變成暴力衝突。警方已介入調查此起聚眾鬥毆案件。

事發當時有多名男子在台中市進化北路的騎樓下奔跑追逐。(圖／民眾提供)

根據監視器畫面顯示，事發當時有多名男子在台中市進化北路的騎樓下奔跑追逐，其中一人手持長刀。現場住戶表示，有一群年輕人在附近追來追去。警方接獲鬥毆報案趕到現場時，發現一方已逃離，只剩下24歲劉姓男子留在現場，他左手掌有12公分的撕裂傷，血流滿地。

救護車抵達後確認，劉男是在情急之下空手接白刃而受傷。(圖／TVBS)

第二分局永興所所長邱柏昌表示，雙方爆發衝突的原因與日前一起毒駕案件有關。原來劉男與賴男原本是朋友關係，但賴男日前被警方查獲毒駕時，竟供出其車上懸掛的偽造車牌是由劉男所提供，造成雙方心生嫌隙。

賴男日前被警方查獲毒駕時，竟供出其車上懸掛的偽造車牌是由劉男所提供。(圖／AI生成示意圖)

警方調查發現，事發當天清晨6點多，劉姓男子和一名友人返家時，被賴姓男子帶領的7人攔截，雙方人數懸殊為2比7。在衝突過程中，劉男為保護自己奪下對方的刀，但不幸造成自身手部嚴重受傷。

劉男為保護自己奪下對方的刀，但不幸造成自身手部嚴重受傷。(圖／TVBS)

目前警方正積極追查這起聚眾鬥毆事件，將對持刀傷人的行為進行偵辦。朋友之間的嫌隙演變成持刀相向的暴力行為，已觸犯法律，相關人員將面臨法律制裁。

