空手道國手文姿云獻戲劇處女秀！坦言這一關最困難 温昇豪幽默化解緊張感

空手道國手文姿云（左）演出《整形過後》，與張榕容對戲。六魚文創提供

東奧空手道銅牌國手文姿云，繼實境節目《不在我的世界當勇者》勇闖金鐘節目主持人獎後，也正式在影集《整形過後》迎來戲劇出道。首次跨足戲劇演出，文姿云坦言最大難關就是「台詞關」，「因為需要花比較久的時間記台詞，我會在跑步訓練的時候，一邊跑一邊背。」

相較於空手道場上以肢體說話，演戲更考驗語言與情緒表達，文姿云直言：「以前比賽時不用講太多話，所以我講話其實沒什麼自信，會有點小聲、卡卡的，這次真的做了很多練習。」

文姿云主要和張榕容、温昇豪有對手戲，她笑說一開始難免緊張，但很快就被張榕容自然又穩定的表演帶進情緒，「再加上昇豪哥幽默風趣的互動，讓我能慢慢放鬆，找到角色的狀態。」

温昇豪拿捏「油膩」標準 痛揭醫療現實問題

温昇豪《整形過後》中面臨許多挑戰。六魚文創提供

温昇豪在《整形過後》中化身「行走費洛蒙」的整外神手「江浩宇」，挑戰從影以來最多激情與曖昧尺度。他坦言角色必須在「油腔滑調耍帥」與「不讓人討厭」之間精準拿捏，「其實蠻困難的，但也是很難得的螢幕體驗。」

不只情感線，也有揪心的醫療劇情。劇中温昇豪為了挽救一名大學體育選手的手臂，迎戰長達10小時的「斷肢再植」極限手術，從白天一路撐到夜晚。劇中揭開台灣面臨的醫療人力不足、醫護超時負荷現況，劇情溫柔卻寫實。



