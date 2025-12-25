空手道女神宣布出道！文姿云曝光「最大難關」 姊姊竟是台八女神

記者趙浩雲／台北報導

台劇《整形過後》本週六（27日）最新劇情，温昇豪拋直球問安心亞，「那晚我表現好嗎？」曖昧氛圍拉滿；温昇豪在張榕容婚前一天失態，揭開不為人知的共同創傷；命中註定的韓系歐巴李廷鎮也即將現身攪動情感漩渦。銅牌國手文姿云也正式迎來戲劇出道。

温昇豪化身「行走費洛蒙」的整外神手「江浩宇」，挑戰從影以來最多激情與曖昧尺度。他坦言角色必須在「油腔滑調耍帥」與「不讓人討厭」之間精準拿捏，「其實蠻困難的，但也是很難得的螢幕體驗。」然而，當張榕容飾演的「雅頌」重返他的生命，這名看似遊走情場的男人，開始在張榕容與安心亞飾演的「蘇菲」之間徘徊動搖。

安心亞分享，在《整形過後》中讓她情緒最難抽離的，正是母親即使身患癌症，仍堅定選擇進行性別重置手術、勇敢追尋真正自我的時刻。談到如果現實中必須在「極端冒險的手術」與「延續生命」之間做出選擇，她也誠實表示自己同樣會陷入掙扎，「我可能也會很糾結，因為我也很害怕失去我唯一的親人。」

温昇豪（右）與安心亞（左）曖昧指數升溫。（圖／六魚文創提供）

東奧空手道銅牌國手文姿云，繼實境節目《不在我的世界當勇者》勇闖金鐘節目主持人獎後，也正式在影集《整形過後》迎來戲劇出道。首次跨足戲劇演出，文姿云坦言最大難關就是「台詞關」，「因為需要花比較久的時間記台詞，我會在跑步訓練的時候，一邊跑一邊背。」相較於空手道場上以肢體說話，演戲更考驗語言與情緒表達，她直言：「以前比賽時不用講太多話，所以我講話其實沒什麼自信，會有點小聲、卡卡的，這次真的做了很多練習。」而她雖然是國手出身，但其實表姐為八點檔女星黃瑄，對演藝圈並不算全然陌生。

她主要和張榕容、温昇豪有對手戲，她笑說一開始難免緊張，但很快就被張榕容自然又穩定的表演帶進情緒，「再加上昇豪哥幽默風趣的互動，讓我能慢慢放鬆，找到角色的狀態。」《整形過後》本週六（27日）晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出，敬請期待。

