空手道選手鍾孟宇 全運會逆轉奪金牌

高雄市空手道選手「鍾孟宇」，參加今年全運會，儘管賽前接獲消息，沒有擠進國家培訓隊，又要抱著腳傷參賽，而金牌戰，又對上尋求6連霸的勁敵，因次賽事從領先，被追平，逆襲落後，但卻在最後關頭逆轉勝。競技場上的較勁，讓他深切體會到，一時失敗，別喪志，相信自己，克服壓力，扭轉局勢。

暖身，擊沙袋，出拳攻擊，瞬間過招Ns使出渾身解數，提升強度，空手道訓練場上，這位身形高大的年輕人，就是在這屆全運會摘下空手道金牌的選手鍾孟宇。

空手道選手 鍾孟宇：「因為受傷嘛，然後所以有時候一些，心情會不好 加上可能，又不能一直回場上訓練，我覺得這是我最煎熬的時刻。」

說煎熬一點也不為過，他參加全運會，對上尋求六連霸的對手，負傷參賽下，從領先，分數被追平，到逆襲落後，然而就在最後關頭，扭轉局勢。

空手道選手 鍾孟宇：「最後剩下4秒的時候，4秒是我最關鍵的時候，我就是相信自己，把自已可以得分技術做出來。」

教練 鄭宇舜：「也很開心 因為他這次全運會，有去突破他的心理障礙，有把獎牌拿下來，搶下那一刻，說實在 我跟他一樣很激動。」

摘下金牌，和教練在場上擁抱落淚，從這一戰，有了深切的體悟。

空手道選手 鍾孟宇：「沒有選上培訓隊當下，我覺得我自己對自己非常失望，但我不能一直垂頭喪氣，要抬頭挺胸，繼續往前走。」

空手道競技場，體會到一時的跌倒，不要喪志洩氣，調整步伐，努力向前，戰勝自己。

