「空投毒藥」報復跳槽！動物園區侏儒山羊、梅花鹿暴斃 農場主下場完了

社會中心／洪正達報導

冬山鄉某休閒農場內的動物不明原因死亡，最後經解剖發現「托福松」農藥，再進一步從不明空拍機揪出王男空投毒藥報復跳槽的員工。（圖／翻攝畫面）

宜蘭冬山鄉2023年間發生一起離奇的動物死亡案件，一處休閒園區內的侏儒山羊、梅花鹿、羊駝等動物因食用有毒的苜蓿粒暴斃，但後來被害園區有員工偷偷跟隨不明空拍機後，赫然發現操控空拍機的是某農場主王男，由於不滿員工跳槽才作案報復，案經宜蘭地檢偵結後，依動保法將王男起訴，同時向法院請求從重量刑。

檢方表示，王男目前為三星鄉一處農場負責人，2年多前因不滿徐姓員工跳槽到冬山鄉的一處休閒農場與他競爭，竟於2023年5、6月指使汪姓員工將苜蓿粒放在「托福松」農藥中，並再以砂混合後經曝曬，最後放進飲料空罐。

廣告 廣告

王男在準備好這些毒藥後，同年6月分別於12、24、25日3天，都於凌晨4點秘密前往安農溪旁堤防操作空拍機後，飛到徐男工作的農場上空投擲後離去；此舉也導致侏儒山羊「小白」、梅花鹿「月月」及羊駝「多比」於2日內陸續暴斃，其他誤食動物也紛紛出現流口水、腹瀉、嘔吐或呼吸急促、口吐白沫等典型中毒症狀，後來死亡的動物遺體經解剖，都驗出有「托福松」成分。

由於王男行為乖張且犯後態度惡劣，因此除依動保法、刑法毀損罪起訴外，檢方還請求從重量刑。（圖／翻攝畫面）

不過在王男作案的數天後，農場員工發現園區上空有不明空拍機，偷偷尾隨後當場發現躲在堤防邊操作空拍機的王男，於是報警處理，直到6月27日員警到王男園區、住處等相關處所搜索後，當場扣得空拍機、苜蓿粒等證物。

面對偵訊時，王男原本還不想認罪，又說他的空拍機沒有投擲功能，當時只為拍到對手園區上空觀察有沒有什麼設施可以模仿，毒苜蓿粒只是為了毒死自己園區內的老鼠，但直到警方亮出所有手機對話紀錄、監視器畫面時，瞬間讓他百口莫辯、坦承犯行。

檢方偵結時，認為王男本身有一座農場，自該更重視動物的生命安全，卻因為員工跳槽心生不滿，3度空拍投毒，再加上投毒的地點是對外開放的娛樂場所，內部提供遊客餵食苜蓿粒給園區內的動物，且王男行為除了造成動物誤食死亡外，也增高了遊客誤食殘毒的風險，王男犯行已達到動保法中「情節重大」程度，且並未與被害園區和解，因此依動保法、刑法毀損罪起訴，並建請法院從重量刑。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

京元電離奇租回「自家贓物」驚揭內鬼！工程師欠賭債盜賣IC板下場曝光

遊客「卡軌動不了」當場受困遊樂設施！義大世界回應了：5分鐘內脫困

嘉義男KTV「捧臉親又摸胸」女同事嚇壞！法官認「只有2秒」拘役50日

性侵引仇恨！屏東男遭砸店不滿持衝鋒槍狂掃25槍轟5人 火爆代價曝

