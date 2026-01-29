空拍投毒男神隱！張美阿嬤農場負責人痛批「巨嬰弟」害慘媽媽

張美阿嬤農場負責人、王逢昇姊姊王姮月今日痛批，事發後躲起來，讓輿論壓力落在老母親張美身上。 圖：翻攝自張美阿嬤農場官網

[Newtalk新聞] 宜蘭縣三星鄉張美阿嬤農場創辦人張美的兒子王逢昇，2023年涉嫌用空拍機投毒造成大量動物死亡，檢察官依違反動保法、毀損罪起訴，向法院求處重刑。王逢昇的姊姊王姮月今日痛批，「鄭重呼籲王男，你對媽媽造成這麼多傷害，一直予取予求」，讓輿論壓力落在76歲母親身上。

王逢昇2023年6月在張美阿嬤農場任職期間，疑不滿員工跳槽，涉嫌3度操控空拍機，到鄰近的冬山鄉星夢森林劇場投放毒餌，造成侏儒山羊「小白」、梅花鹿「月月」、羊駝「多比」誤食死亡，隨後離開張美阿嬤農場自立門戶，成立樹懶餐廳（萌寵農場）。

張美阿嬤農場負責人、王逢昇姊姊王姮月今日指出，「沒錯，王先生是我弟弟，血緣是不能斷的，很多他在外面做的事我也無法控管，99年我與媽媽經營農場，成立的阿嬤農場品牌，113年王先生找我合作，讓這個農場爆紅，可是在過程中我發現他真的以賺錢為目的，跟我原本想經營的農場理念不同，他的野心太大了」。

同時王姮月痛批，案情爆發後，王先生躲起來不回應，謊言一堆，他們的留言都關閉，這是他的手法，因為他想要讓網友全部攻擊這邊，風向導向我這裡，事情爆發也讓我媽媽被罵爆，他把57萬粉專關起來，所有能留言的地方都關閉，人躲起來沒有要解釋。呼籲王男「你對媽媽造成這麼多傷害，一直予取予求，現在所有輿論壓力跟傷害都壓76歲的老人家身上嗎？」

