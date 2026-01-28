空拍機成犯罪新工具！宜蘭投毒、花蓮監獄空投違禁品 無人機違法亂象浮現

去年9月花蓮監獄也發生空拍機投放違禁品進監所區域。資料照片

無人機科技快速普及，卻也逐漸成為不法行為的新工具。從宜蘭農場遭空拍機投毒，到去年9月14日花蓮監獄發生無人機空投違禁品事件，接連案例顯示，空拍機遭濫用一事，已對公共安全、動物生命與矯正秩序造成嚴重威脅，引發各界關注。

宜蘭縣冬山鄉於2023年6月間發生全台首例「空拍機投毒」案件。張美阿嬤農場兒子王逢昇因不滿前員工跳槽至競爭農場，三度在深夜駕車至安農溪旁堤防道路，操控空拍機投放摻有劇毒農藥「托福松」的苜蓿粒至對方園區，導致侏儒山羊、梅花鹿及羊駝死亡，另有10多隻動物中毒。

警方運用鑑識、數位採證與科技比對，查扣作案空拍機與毒飼料，成功鎖定犯嫌，宜蘭地檢署27日依違反《動物保護法》等罪嫌起訴王男，並建請法院從重量刑。

不只王男用空拍機犯案，就在去年9月14日，花蓮監獄也首度遭遇無人機闖入事件。

當晚監所人員巡邏時，聽見異常聲響，發現無人機飛入獄所上空，還兩度投擲排球狀物品，經查內部藏有4瓶威士忌與6包檳榔等違禁品。警方隨即成立專案小組，調閱周邊監視器後，查獲29歲羅姓男子，並起出其自行組裝、造價約6萬元的無人機。

警方指出，羅男坦承受友人所託協助空投違禁品，已依《刑法》侵入住居罪移送法辦；另因花蓮監獄屬民航局公告禁航區，相關行為亦違反《民用航空法》，後續將由民航局及地方政府裁罰，最高可處150萬元罰鍰。

兩起案件手法不同，卻同樣凸顯無人機具備高度機動性與隱蔽性，一旦遭不法利用，恐成為投毒、走私、侵入管制區域的犯罪利器。警方與主管機關強調，將持續強化禁航區監控與科技反制措施，同時呼籲民眾依法使用空拍機，切勿讓科技便利成為危害社會安全的破口。



