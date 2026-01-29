空拍機投毒害死動物 張美阿嬤兒過去爭議掀議

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭知名農場「張美阿嬤」創辦人的兒子王姓男子，疑似因為不滿前員工跳槽，2023年6月三度利用空拍機撒下劇毒餌料，毒殺動物。掀起爭議後，他的過去也被起底，17年前曾買維安特勤隊制服、配戴玩具槍冒充警察勒贖地下錢莊。當時被依強盜罪、妨害自由等罪嫌送辦。

受害園方說：「我看你空拍機在我們星夢的上面動。」宜蘭知名張美阿嬤農場，創辦人的兒子，2023年6月三度利用空拍機，對星夢森林劇場投放毒飼料，造成多隻動物中毒身亡遭檢方依法起訴。

廣告 廣告

張美阿嬤農場發言人陳品龍說：「這位王姓男子他現在跟我們本農場，就是沒有任何的關係。」樹懶餐廳農場業者李小姐說：「(嫌犯與樹懶餐廳)完全沒有關係。」事發後被外界認為，跟他有關的單位，都強調已經跟他沒有關係，而掀起爭議後，王姓男子的過去也被起底。

王姓嫌犯VS.受害園方說：「(我已經報警了)，你要報警去報警啊我又沒幹嘛。」2023年投毒被逮，不怕對方報警，而17年前2009年，他還冒充警察，根據警方調查，當時28歲的他長期無業，又愛看警察偶像劇，花了超過3萬元，買全套維安特勤隊制服，配戴玩具槍，還自己加工縫上臂章，再偽造特勤隊機動小隊長識別證，之後他誘捕3名地下錢莊人員，強押對方到大樓樓梯間，要求交9萬元贖身，其中1人趁去籌款時報案，也讓他被真警察逮捕，被依強盜妨礙自由等罪嫌送辦。

張美阿嬤農場負責人說：「因為我覺得是他個人的行為。」張美阿嬤農場負責人說：「自從切刻之後他應該也把我當成是對手，可能就是有些從外面聽到的風聲他做了什麼事情。」王姓嫌犯毒殺動物被各界撻伐，還被起底曾扮警勒贖，讓知名農場後代，爭議再添一樁。

原始連結







更多華視新聞報導

羅唯仁跳槽英特爾！ 劉佩真：半導體業人才競爭白熱化

93％上班族考慮年前跳槽 企業徵才起薪破4萬創12年新高

2025夢幻跳槽企業出爐 台積電11連霸！富邦金、統一集團奪金融、傳產首位

