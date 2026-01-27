空拍機投毒導致同業動物死亡 宜蘭農場主遭求重刑

（中央社記者沈如峰宜蘭縣27日電）宜蘭某農場王姓負責人，不滿徐姓前員工離職跳槽，涉嫌以空拍機將毒飼料空投至對方園區，導致動物慘死。檢方認為，王男惡劣，依違反動物保護法等起訴，向法院請求從重量刑。

宜蘭地方檢察署起訴書指出，王男是宜蘭縣三星鄉某知名農場負責人，因不滿前員工徐男離職後，到冬山鄉另間農場擔任要職，與他競爭，竟指示不知情員工將苜蓿粒與劇毒農藥「托福松」混合，並加入水及沙子，曝曬乾燥。

檢方調查，王男取得毒苜蓿粒飼料後，於2023年6月間，3度駕車至安農溪旁堤防道路，操控空拍機飛至徐男的工作農場上方，以機身上下搖晃方式，將裝有毒苜蓿粒的杯子，傾倒撒落於園區內，造成多隻動物誤食後死亡。

廣告 廣告

案發當時，有人發現農場上方出現不明空拍機盤旋，察覺有異後尾隨追查，發現操控者為王男，隨即報警處理。警方之後持搜索票，在王男住處及車輛搜出相關證據。

王男在接受調查初期，否認犯行，辯稱操作空拍機只是為了「看看他們有什麼建設可以模仿」，並謊稱有毒飼料是要毒殺自己農場的老鼠；但經相關解剖檢驗等證據，王男最後坦承犯行。

檢方認為，王男自己是農場經營者，理應更尊重動物生命，卻僅因商業競爭就對無辜動物下毒手；王男犯後初期狡辯，更對造成動物死亡毫無悔意，且迄今未能與被害人達成和解，依違反動物保護法及刑法毀損罪提起公訴，建請法院從重量刑。（編輯：黃世雅）1150127