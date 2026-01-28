空拍機投毒殺動物遭指「張美阿嬤農場兒」 家醜曝！另開樹懶餐廳搶客…最新回應

「星夢森林劇場」的動物遭空頭毒殺。取自星夢森林劇場臉書



宜蘭縣發生首起空拍機投毒，殺害冬山鄉「星夢森林劇場」的侏儒山羊、梅花鹿及羊駝，涉案王男本身是農場負責人，宜蘭地檢署近日依違反動物保護法、刑法毀損罪提起公訴，建請法院從重量刑。而王男被指就是宜蘭知名動物農場「張美阿嬤農場」負責人的小兒子。分家另開樹懶餐廳搶客的家族醜聞，如今也再度引發熱議。

一名農場老闆為報復對手，竟派出空拍機投毒，讓羊駝梅花鹿慘死。資料照片、讀者提供

起訴書指出，王男不滿徐姓員工跳槽到冬山鄉另家「星夢森林劇場」農場，成為競爭對手；拿著裝有毒苜蓿粒的空罐，2023年6月12日、24日、25日，駕車到安農溪旁堤防道路，操作空拍機，到徐男工作的農場上方，以上下搖晃空拍機的方式，裝有毒苜蓿粒的杯子傾倒，毒餌飼料就灑到農場園區中，毒死侏儒山羊、梅花鹿及羊駝。

廣告 廣告

張美阿嬤農場鬧分家！路口搶客一票人遭誤導 在地人揭實情

王男是知名「張美阿嬤農場」的兒子，曾因分家、搶客等商業糾紛黑歷史鬧上新聞版面。《太報》2025年12月30日報導，當時有遊客發現，前往農場的路口有不同工作人員舉牌指路，一邊寫「原張美阿嬤農場動物搬新家」，另一邊卻寫「動物沒有搬家」，讓人一頭霧水。

根據在地網友透露，「張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）」是阿嬤跟女兒開的，「樹懶餐廳(萌寵農場)」是兒子開的，因經營理念不合才另外開樹懶餐廳。

樹懶澄清負責人非投毒男嗆告 網紅「姆士捲」打臉：隨便一查都是他

樹懶餐廳28日上午發出聲明，表示近來「投毒事件」有不當人士將風向故意波及，屬於不實資訊。強調餐廳成立於2024年11月26日，且餐廳負責人自始至終均為王士予女士，「新聞報導中之投毒事件，與本餐廳毫無相關。」網路上對樹懶餐廳的惡意不實指控，已有侵害樹懶餐廳之名聲及商譽，對此保留法律追訴的權利。

不過，臉書擁有63萬追蹤者的網紅「姆士捲」在粉專發文直指，投毒者身分，宜蘭當地其實早就很多人都知道，並非秘密。新聞中的王姓嫌犯，正是他先前檢舉過的「樹懶餐廳」（萌寵農場）實際負責人王逢昇，被抓包後改由其他人掛名。姆士捲說，王嫌因核心員工跳槽而懷恨在心，利用空拍機假藉偵查名義，實則投毒報復，甚至受害農場可能不只一家，只是其他業者不想惹麻煩。

樹懶餐廳聲明。取自樹懶餐廳臉書

擷取自網紅姆士捲臉書粉絲專頁

更多太報報導

信義威秀空橋14分鐘活春宮！女裸下身「3姿勢開戰小鮮肉」代價曝

車銀優收入估賺破千億 家族企業現況曝！涉逃稅最重下場「恐無期徒刑」

馬祖大橋「經費390多億、每天幾百人用」 張景森轟：已超越史詩級荒謬