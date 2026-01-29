「空拍機投毒」動物集體暴斃 她：凸顯宜蘭空間治理嚴重死角

記者李鴻典／台北報導

宜蘭冬山某農場動物疑遭三星某農場王姓負責人以空拍機投毒飼料致死，檢方起訴王男。此事引發高度關注，政治工作者薛呈懿說，商業糾紛投毒，凸顯空間治理嚴重死角。

薛呈懿今（29）天撰文指出，看到「無人機投毒」影片中動物痛苦掙扎的畫面，真的讓人既憤怒又心痛。她說，平時週末，跟許多爸媽一樣，喜歡帶孩子去休閒農場親近自然。宜蘭擁有全台數一數二多的休閒農場，是我們引以為傲的觀光支柱，更是許多家庭創造回憶的地方。

然而，現在竟有商業糾紛將動物當成報復工具，真的非常過分。薛呈懿提到，投毒地點是大家都會去的「開放式親子農場」。嫌犯利用無人機空投劇毒，萬一導致環境污染，或讓孩子誤觸、誤食毒餌，後果誰能承擔？這已構成嚴重的公共危險！

薛呈懿也說，嫌犯能三度操控無人機投毒才被查獲，顯示縣府在敏感地區的空間管理出現問題。「如果今天投下的不是針對動物的毒餌，而是針對人群的危險物品，我們目前的治理機制擋得住嗎？」

宜蘭近年推廣智慧農業，無人機越來越普及，但縣府對新興科技帶來的風險，顯然缺乏應對危機的監測與應變能力。薛呈懿進一步指出，目前縣府法規多著重於禁航區劃設，對於「低空投擲」與「開放場域」的安全機制明顯不足。她還說，相關局處不能僅視為單一刑案，應即刻跨局處檢討，針對休閒農業區、校園、公園等敏感空間建立管制規範，確保宜蘭的觀光環境是真正「友善且安全」的空間。

