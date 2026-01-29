「空拍機投毒」動物集體暴斃 她：凸顯宜蘭空間治理嚴重死角
記者李鴻典／台北報導
宜蘭冬山某農場動物疑遭三星某農場王姓負責人以空拍機投毒飼料致死，檢方起訴王男。此事引發高度關注，政治工作者薛呈懿說，商業糾紛投毒，凸顯空間治理嚴重死角。
薛呈懿今（29）天撰文指出，看到「無人機投毒」影片中動物痛苦掙扎的畫面，真的讓人既憤怒又心痛。她說，平時週末，跟許多爸媽一樣，喜歡帶孩子去休閒農場親近自然。宜蘭擁有全台數一數二多的休閒農場，是我們引以為傲的觀光支柱，更是許多家庭創造回憶的地方。
然而，現在竟有商業糾紛將動物當成報復工具，真的非常過分。薛呈懿提到，投毒地點是大家都會去的「開放式親子農場」。嫌犯利用無人機空投劇毒，萬一導致環境污染，或讓孩子誤觸、誤食毒餌，後果誰能承擔？這已構成嚴重的公共危險！
薛呈懿也說，嫌犯能三度操控無人機投毒才被查獲，顯示縣府在敏感地區的空間管理出現問題。「如果今天投下的不是針對動物的毒餌，而是針對人群的危險物品，我們目前的治理機制擋得住嗎？」
宜蘭近年推廣智慧農業，無人機越來越普及，但縣府對新興科技帶來的風險，顯然缺乏應對危機的監測與應變能力。薛呈懿進一步指出，目前縣府法規多著重於禁航區劃設，對於「低空投擲」與「開放場域」的安全機制明顯不足。她還說，相關局處不能僅視為單一刑案，應即刻跨局處檢討，針對休閒農業區、校園、公園等敏感空間建立管制規範，確保宜蘭的觀光環境是真正「友善且安全」的空間。
更多三立新聞網報導
兒是空拍機投毒案兇手？張美阿嬤農場19字痛心證實：兒子是巨嬰
「空拍機投毒」動物集體暴斃！張美阿嬤農場遭影射 怒發2點聲明
出國才知道台灣好！網紅列「6大優點」 一票台人秒認：是真的
88會館郭哲敏遭爆高院法庭看A片 律師：傻眼，哪部片這麼好看？
其他人也在看
下波鋒面「日、韓恐暴風雪」！粉專示警：台灣也逃不過
生活中心／李明融報導氣象專家指出未來一週天氣變化多，形容「冷暖震盪」，今（29日）白天至週六天氣回穩，各地晴時多雲，僅東半部偶有短暫雨，天氣短暫回暖後，到了週日（2月2日）起第二波東北季風來襲，預估又會是北濕涼、南乾爽，且會影響3至4天；對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估2月7日至9日之間，預估將有一波相當強的冷空氣影響整個東北亞地區國家，日本、南韓可能甚至出現暴風雪，就連台灣也逃不過。民視 ・ 6 小時前 ・ 12則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發表留言
把握今天好天氣！明起轉濕冷 周末0度線逼近北台灣
今溫度回升天氣好轉，明週五雲量漸增多，週末轉雨再降溫天氣多一典 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
外套別收！冷雨週六開炸 下週恐有冷氣團再帶低溫
東北季風逐漸轉弱，各地轉多雲到晴，降雨範圍縮減到北海岸、東半部和恆春一帶，但仍須留意清晨的輻射冷卻，中南部留意日夜溫差超過10度，另本週末起山區有降雪機會。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 4則留言
3縣市低溫探10度！下波冷空氣週末報到 「強度挑戰冷氣團」濕冷到下週
氣象署今天下午4時29分發布低溫特報，輻射冷卻影響，局部地區早晚氣溫明顯偏低，其中明晨至上午新竹、苗栗及金門有局部10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，提醒民眾注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 發表留言
明日回暖別被騙了！新一波冷空氣周六南下逼「大陸冷氣團」 連日急凍
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導受東北季風影響，今（28）日早晚天氣較涼，北部及宜蘭白天高溫約16至18度，感受偏涼，至於中南部地區高溫仍有23至26度，花...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
舊衣有「4大類」不能回收！ 環保局：丟錯恐被罰6000元
春節倒數2週，不少民眾會打掃家裡，而新北市環保局27日在臉書粉專「新北i環保」發文示警，舊衣服可以回收，但不是每種都可以，並強調有4類要直接丟「一般垃圾」，分別為內衣褲、泳衣、睡衣、破損和髒污衣物。環保局強調，只要是「貼身接觸私密處」或「破損的衣物」，一併需裝...CTWANT ・ 1 天前 ・ 121則留言
今夜極凍探十度！三縣市低溫特報警戒 周六冷團再強襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（28）日發布低溫與強風雙重特報，受東北季風及輻射冷卻影響，新竹、苗栗與金 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
今晨僅7.6度、白天回暖南部飆29度！這天又變天強冷空氣襲 轉雨時間曝
中央氣象署指出，今（29）日輻射冷卻作用之下，西半部及宜蘭低溫約12到15度，清晨新竹、苗栗河谷地區及金門可能有10度左右或以下低溫出現，請注意保暖，而花東低溫約16至17度，另外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車及登山請注意路況安全；白天東北季風減弱，氣溫回升，北部及東半部高溫約20至23度，中南部24至26度，感受舒適，不過中南部日夜溫差較大，請適時調整衣物；天氣方面，各地大多為多雲到三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
週末回暖別大意 東北季風接力報到愈晚愈冷！北部溫差最大
【記者黃泓哲／台北報導】上週末天氣短暫回暖，不少人感覺寒意退場，不過氣象署提醒，這只是暫時現象。今天環境吹偏東到東南風，各地雲量偏多，降雨主要集中在迎風面的花東地區與恆春半島，中部以北山區則有零星短暫雨。清晨低溫約15至18°C，白天高溫回升到23至26°C，整體感受較為舒適，但變天其實已經在路上。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
降雨反覆！週六冷空氣報到「不排除大陸冷氣團」 最冷時刻曝光
【緯來新聞網】今（29日）白天東北季風減弱，氣溫回升，感受舒適，不過本週天氣不穩定，降雨型態反覆，整緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1則留言
環保局點名「這4類舊衣」不能回收！睡衣也上榜 很多人都丟錯
家中換季整理衣櫃，不少民眾會把不再穿的衣物投入舊衣回收箱，但你知道嗎？並非所有舊衣都適合回收。若回收不當，不僅增加清潔人員負擔，也可能影響後端處理流程，因此務必做好分類。 不是每件舊衣都能回收 4類衣物不可回收 新北i環保指出，以下4類衣物不可回收，應直接丟棄為一般垃圾，包括：內衣褲、泳衣、睡衣，以及破損或明顯髒污的衣物。只要屬於「貼身接觸私密部位」或「破損的衣物」，都不適合進入回收系統，應裝入專用垃圾袋，交由循線垃圾車清運。 分類做對才環保 舊衣回收前先看是否「還能再穿」 至於乾淨、完整、仍可穿著的舊衣物，新北i環保建議，在清洗整理後，可選擇捐贈給慈善團體，或投入新北市環保局核准設置的舊衣回收箱，亦可交由清潔隊循線回收車回收，讓衣物得以延續使用價值。 （記者吳珮均、圖片來源：motionelements）延伸閱讀： ·塑膠玩具、瑜珈墊不能回收！新北環保局揭「最常丟錯清單」 你一定也犯過 ·被、枕頭、娃娃怎麼丟？環保局公布正解 網傻眼：完全不知道常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
明天天氣北北基防較大雨勢 29日西半部低溫探不到10℃
中央氣象署表示，今（27日）晚至明晨大台北山區、基隆北海岸留意較大雨勢，中南部也有零星雨；29日轉乾，但清晨因輻射冷卻影響，西半部局部低溫探攝氏10度以下，但白天會快速回溫，需留意溫差。31日有一波鋒面通過及東北季風增強，北部轉為有局部短暫雨的天氣。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 7則留言
兩波冷空氣接力 今轉乾冷、週末又變天
未來一週天氣呈現「冷暖震盪」格局…民報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
全台大降溫日夜差逾10度！「最冷時段」曝光 回暖時間出爐
受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，再加上華南雲雨區東移影響，北部及東半部地區要留意有局部短暫雨，中南部地區則有零星短暫雨的機率。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」預估最冷時段，並提醒這波冷空氣預計會冷到週四，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
氣溫大怒神！回暖2天冷空氣再南下 恐達冷氣團等級
氣溫大怒神！回暖2天冷空氣再南下 恐達冷氣團等級EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
新竹12度！明起回溫週六又變冷 挑戰冷氣團時間曝光
受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區有零星短暫雨，澎湖、金門及馬祖為多雲。氣象專家吳德榮指出，今日偏冷，不過明日起逐漸回暖，週六晚會再迎另波冷空氣。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
淑麗氣象／把握好天氣！週末又要變天了 又濕又冷
淑麗氣象／把握好天氣！週末又要變天了 又濕又冷EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
輻射冷卻發威！3縣市清晨探10度 下波鋒面「這天」殺到全台有雨
今（29）日受到輻射冷卻效應影響…民報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
新竹清晨冷到7.5度！ 專家示警週末大變天、濕冷延續到下週一
把握短暫回暖空檔，週末天氣即將面臨明顯轉折。受輻射冷卻影響，今天（29日）清晨平地最低溫出現在新竹關西，僅7.5度。專業氣象粉專《天氣風險》指出，明晚起鋒面與冷空氣接力影響，週上報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言