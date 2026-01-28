「空拍機投毒」害死羊駝、梅花鹿 兇手抓到了！竟是「張美阿嬤」兒子

一名農場老闆為報復對手，竟派出空拍機投毒，讓羊駝梅花鹿慘死。資料照片、讀者提供



宜蘭縣三星鄉一名王姓男子，因不滿農場徐姓員工離職並跳槽至冬山鄉「星夢森林劇場」，竟於2023年6月間三度深夜駕車前往安農溪旁堤防道路，操控無人機將摻有劇毒農藥的苜蓿粒空投至對方園區，導致多隻動物誤食中毒死亡。宜蘭地檢署偵結後，依違反《動物保護法》及《刑法》毀損罪提起公訴，並向法院建請從重量刑。

起訴書指出，王男為三星鄉某農場負責人，3年前因不滿徐姓前員工跳槽，王男於2023年5、6月間，指示不知情的江姓員工，將苜蓿粒浸泡於農藥「托福松」與水的混合液後，混入砂子曝曬，再裝入飲料空罐中備用。

同年6月12日、24日及25日凌晨4時許，王男趁夜深人靜，三度駕車至安農溪堤防道路，操控空拍機飛往徐男任職的「星夢森林劇場」，藉由上下晃動機身，使裝有毒苜蓿粒的容器傾倒，將毒餌灑落園區。園區內的侏儒山羊、梅花鹿及羊駝誤食後，陸續出現嘔吐、流口水、腹瀉、呼吸急促、口吐白沫等中毒症狀，導致接連暴斃。

事發後，「星夢森林劇場」一度懷疑是否飼料出問題，並向飼料供應商查證，確認並無其他農場發生類似情況，因而排除飼料異常的可能。由於園內動物持續出現異狀，員工決定夜間輪班巡邏，期間發現有不明空拍機在園區上空盤旋，於是一路尾隨，目睹空拍機在堤防邊降落，操作者正是王姓男子，隨即報警處理。

警方於2023年6月27日上午前往王男住處等地搜索，查扣空拍機、苜蓿粒及相關證物。死亡動物送往台灣大學解剖檢驗後，體內均驗出農藥「托福松」成分，相關監視器畫面、手機對話紀錄及鑑定報告，也成為關鍵證據。

王男到案初期否認犯行，辯稱空拍機並無投擲功能，僅是為了觀察競爭對手園區建設作為經營參考，並稱毒餌是用於防治自家農場鼠害；直到警方出示相關證據後，才坦承犯行。檢方調查進一步發現，王男身分是宜蘭知名動物農場「張美阿嬤農場」負責人的小兒子。

檢方指出，王男身為農場經營者，理應更重視動物生命與健康，卻僅因不滿人事異動，三度利用無人機投毒，且灑毒地點為對外開放的休閒農場，園區平時提供苜蓿粒供遊客餵食動物，行為恐造成遊客接觸甚至誤食殘留毒物，已達《動物保護法》所稱「情節重大」。此外，王男至今未與被害方和解，也未見悔意，因此依法提起公訴，並建請法院從重量刑。

「星夢森林劇場」對動物死亡深感不捨，特助Alison表示，「我們一直都把我們的動物，當成就像我們自己的家寵一樣，牠們就是我們的心肝寶貝」，對於王男僅因商業競爭或人事糾紛，就做出逾越道德底線的行為，感到難以接受。全案目前由法院審理中。

