空拍機投毒！張美阿嬤「切割」再爆：兒是巨嬰

宜蘭一名王姓男子疑似不滿員工跳槽到競爭對手農場，竟指使第三人製作毒飼料，透過空拍機到該農場灑毒，導致農場內的羊駝誤食死亡。日前王男已遭檢方起訴。據了解，王男疑是為當地知名農場「張美阿嬤」的兒子。事件曝光後，張美阿嬤農場已發聲明切割，強調此案為王男個人行為，並還原整起的事件時間軸。





針對王男涉嫌空拍機投毒一事，張美阿嬤農場已在臉書發出聲明，強調涉案並非自家農場。（圖／翻攝自臉書粉專《張美阿嬤農場》）

【切割聲明】張美阿嬤農場還原時間軸，強調與王男早已終止合作

張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）28日發聲明，還原整起時間軸始末。張美阿嬤農場表示，本案違法行為是發生在112年6月，在檢察官依法前往張美阿嬤農場進行搜索後，農場才得知王男的所作所為，其行為嚴重違背動物福利與經營理念，之後便與王男終止一切合作。之後王男另立名稱自行經營其他農場，相關行為與決策均屬其個人行為，與張美阿嬤農場營運、管理及動物照護完全無關。

張美阿嬤農場在臉書發出聲明，強調農場絕不容許任何傷害動物之行為。（圖／翻攝自臉書粉專《張美阿嬤農場》）



張美阿嬤農場也在聲明中強調：「本農場長期以動物福利與有機食農教育為核心價值，絕不容許任何傷害動物之行為。針對因本案產生之錯誤連結、不實影射造成本農場名譽受損之情事，本農場已進行蒐證並將依法主張權利，以維護多年來辛苦建立之友善動物農場名聲與社會信任。」。

對於網友留言，張美阿嬤農場小邊也回應絕非因金錢分家，而是因為王男荒唐行為才終止合作關係。（圖／翻攝自臉書粉專《張美阿嬤農場》）

切割主因：無法認同王男荒唐行為 農場小編親上火線回應：兒是巨嬰！

對此，許多有網友湧入貼文留言表示：「所以王男經營的場域是哪間呢？不講清楚就是ㄧ起被牽連抵制」、「請張美阿嬤農場，發聲明，直接點名投毒農場，不要害怕，大家會挺～」、「自己的兒子搞臭整個品牌，還殺害無辜動物。」、「分家的那個真的垃圾，張美阿嬤不要再幫他說話了。」而張美阿嬤農場小編回應留言：「因為兒子是巨嬰，遇到事情就會回家討奶吃」，並強調並不是因為錢鬧到分家，而是發現了他這種荒唐行徑而終止了合作關係。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

