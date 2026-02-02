空拍機掌握車流！土城警「上帝視角」疏導 路口不讓將挨罰

土城警開啟「上帝視角」疏導交通，路口不禮讓當心挨罰。土城警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

農曆春節將至，為讓市民安心過好年，新北市警察局土城分局近日宣布全面啟動春節交通疏導計畫。土城警分局長沈明義強調，今年疏導措施再升級，導入「空拍機」執行高空觀測，結合地面警力與科技應用，並將「路口停讓」列為執法首要重點，全力打造安全順暢的春節交通環境。

土城警分局指出，針對春節連假期間（2月14日至2月22日）預期湧現的返鄉與出遊車潮，警方將在國道三號土城交流道及臺65線快速道路等交通要道，出動空拍機進行高空動態監測。透過即時影像掌握車流回堵狀況，落實「看到哪、疏導到哪」的機動策略，一旦發現壅塞或事故，勤務指揮中心將立即調派線上警力迅速排除，有效縮短民眾塞車時間。

土城警分局提供

土城警分局提到，為紓解國道及快速道路車流，警方特別規劃以下替代路線，供駕駛人參考改道：

一、國道三號替代路線（往三峽、大溪方向）： 行駛中央路三段（台3線）往南 → 接中央路四段 → 轉三峽區介壽路 → 沿介壽路至三鶯交流道上高速公路。

二、臺65線快速道路替代路線： 由城林路 → 中華路一段 → 員福街 → 擺接堡路 → 環河西路五段 → 環河道路 → 板城路 → 駛上臺65線。

土城警分局表示，鑑於行人路權備受重視，土城警分局將於春節期間強力執行路口安全大執法。警方呼籲駕駛人行經路口務必落實「完全停讓」，同時提醒行人穿越馬路時切勿當「低頭族」，貫徹「車讓路、人快步」觀念。此外，針對超速、酒（毒）駕、闖紅燈等重大違規，警方亦將加大執法力度，絕不手軟。

土城警分局提醒，針對春節前夕（2月9日至13日）的年貨採買高峰，土城分局將於轄內傳統市場、家樂福、大潤發及日月光廣場周邊加強疏導。對於承天禪寺、桐花公園等走春熱點，建議民眾參考「新北市景點人潮儀表板」以避開尖峰，並多加利用大眾運輸工具。

沈明義重申，春節期間警力不打烊，請市民朋友配合現場員警及義交指揮，遵守交通規則，共度一個平安、溫馨的農曆新年。