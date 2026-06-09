空拍機熱顯像儀定位搜救 馬太鞍溪工地主任16小時獲救

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「加油小鄧！鄧老闆！」躺在橡皮艇上，被同事鼓舞打氣，承攬馬太鞍溪疏濬工程的鄧姓主任失聯10多小時，傳來好消息，平安獲救。主任保有意識但身體虛弱，一被救上岸，隨即送醫治療。

慈濟醫院急診部緊急暨災難醫學科主任徐子恒表示，「他腦部其實因為有受到撞擊，有一點點的腦出血，那會住院觀察。」

這起救援行動在花蓮馬太鞍溪，受到鋒面影響，8日下午1時許溪水突然暴漲，當時，60歲的工地主任，在堤防尾端上游500公尺撤離工程機具，來不及逃離的他，連人帶車遭洪流沖走。儘管在2公里外發現到工程車輛，但他仍舊下落不明，直到被沖到下游近阿陶莫段，距離失聯處超過9公里，現場傳出呼救聲。

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花蓮縣消防局光復分隊長葛偉治指出，「利用空拍機熱顯像儀，發現有人型成像，定位座標後，因為患者位處於沙洲泥濘區域，搜救一度受阻。」

警消接獲報案，出動空拍機搭載熱顯像儀，在溪面來回搜索，定位到受困位置，就怕主任失溫，等不及空勤支援，立刻改採地面救援，但要接觸到待救者，救援行動可是困難重重。

林保署花蓮分署長黃群策表示，「請怪手司機看能不能下去，結果發現那全部都是泥濘，大概下去就大概半台怪手會沉下去，所以他們幾乎是用手腳並爬，就爬到那邊去。」

河床泥濘鬆軟，怪手下不去，多數過程只能靠救難隊員，涉水徒步挺進，手腳併用爬行，陸續穿越泥巴與湍急溪流，沿途還有深槽區域，最後一哩路更碰上爛泥，幾乎半身陷入，舉步維艱、寸步難行。

參與救援部落青年指出，「確定看到患者，大概有30米左右，就是一片泥沼，那是整段路最難走的，走一步大概要1分鐘。」

費盡一番艱辛，終於尋獲主任，僅在泥沙中露出一顆頭，後續用船艇、繩索及人力接駁，終於在9日清晨4時許，順利將人帶離危險區域，結束長達16小時的驚魂。

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