即時中心／廖予瑄報導

傻眼！宜蘭縣三星鄉一名王姓農場男負責人不滿徐姓員工跳槽到冬山鄉另一間休閒農場，竟在2023年3度開車來到安農溪旁，操控空拍機投毒，造成該休閒農場的侏儒山羊、梅花鹿與羊駝等動物吃下摻有農藥「托福松」的苜蓿粒，並且中毒暴斃。宜蘭地檢署依違反《動物保護法》及《刑法》毀損罪起訴王男，並請求從重量刑。

不滿員工跳槽 竟製作「托福松」毒飼料

時間回到2023年，王男因不滿徐姓員工跳槽，在5、6月間要求江姓員工將苜蓿粒泡在農藥「托福松」的混合液中，並混砂曝曬製作成毒飼料；接著，王便在同年6月12日、24日、25日凌晨帶著裝著毒飼料的飲料杯來到徐姓員工新任職的農場附近，並利用空拍機將毒飼料撒在該農場裡。

波及無辜動物！侏儒山羊、梅花鹿、羊駝衰被毒死

農場裡無辜的動物們將毒飼料吃下肚後，相繼出現嚴重中毒症狀；其中，侏儒山羊「小白」、梅花鹿「月月」、羊駝「多比」更因為吃到苜蓿粒，在6月19日及20日相繼死亡，經解剖檢驗後，確認死因都與「托福松」有關。

抓包投毒辯稱「殺鼠」 看到監視器沉默了

農場接連出現動物死亡，園區也開始追查原因，就有員工發現，有一台不明空拍機頻頻出現，經過追蹤後，發現王男操控該空拍機，並立刻報警。後續警方也在6月27日持搜索票前往王男住處，並查扣空拍機、苜蓿粒等證物；沒想到，王男在面對警詢時，竟否認犯行，還辯稱空拍機是為了要「觀察競爭對手的園區建設」，而毒苜蓿粒則是用來「殺鼠」的；直到警方出示手機對話紀錄，以及監視器畫面後，他才坦承犯案。

檢方依《動物保護法》、《刑法》提公訴

宜蘭地檢署指出，王男身為農場負責人，理應重視動物生命安全，但卻因為員工跳槽，就3度用空拍機投毒；且農場屬於公開娛樂場所，遊客也有可能誤觸或撿拾毒飼料餵食動物，「潛在危害極大」。此外，因王男沒有與被害方和解，未展現悔意，檢方依違反《動物保護法》及《刑法》毀損罪提起公訴，建請法院從重量刑。

原文出處：快新聞／空拍機竟成凶器！宜蘭農場主人3度投毒 同業羊駝、山羊、梅花鹿慘死

