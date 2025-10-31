空拍照揭霧峰餿水溢流！環保局長回「土可以吸水」挨轟 副市長：是雨水

記者潘靚緯／台中報導

台中市議員痛批，霧峰掩埋場發生廚餘餿水溢流，恐汙染土壤。(圖／議員江和樹提供)

台中梧棲養豬場22日爆發非洲豬瘟，全國豬隻禁餵廚餘10天，台中每天200噸廚餘被傾倒掩埋，成了「廚餘海、燕圾湖」被議員罵翻，台中市政府緊急宣布停用霧峰、西屯、太平、潭子、烏日等區共9處掩埋場，只剩文山、沙鹿、后里3場可倒廚餘。但議員江肇國踢爆，霧峰掩埋場已經開始出現現廚餘水外溢狀況，恐汙染河川及地下水，環保局長在議會答詢時卻稱「土可以吸水」，不會流出去，讓人相當傻眼。

空拍照顯示霧峰掩埋場疑似有餿水溢流，江肇國痛批環保局長竟在質詢回覆：土會吸水。(圖／翻攝自江肇國臉書)

江肇國30日在臉書曝光霧峰廚餘掩埋場的空拍圖指出，被譏諷是「燕圾湖」的廚餘坑已開始出現溢流，不只餿水，壓在覆土上的白色太空包，其實是文山焚化爐的焚化底渣，這下連底渣水也跟著餿水外洩。而掩埋場附近就是烏溪和阿罩霧圳，「這些餿水、底渣水沿著水流滲入土壤及水源，造成污染就是大家最擔心的事！這也是市府偷懶未使用防水布的後果！ 」。

江肇國砲轟，霧峰掩埋場的餿水外溢流向烏溪、阿罩霧圳，在議會質詢時，環保局長竟回答：「土可以吸水，不會流出去」，這種回答，市民誰能接受？

對此，副市長鄭照新今(31)日在前進應變所記者會中回應，掩埋場從12處縮減到3處之後，封閉的掩埋場都按中央指引，每50公分廚餘覆土30公分，市府還加強標準到覆土50公分；外界傳言掩埋場沒有鋪設防水布，他昨晚看政論節目還聽到這類說法，要鄭重聲明，所有掩埋場都有不透水布。

環保局補充，緊急掩埋場原本就是衛生掩埋場，底層都有2層不透水布。至於霧峰掩埋場被拍到廚餘坑汙水溢流，環保局指出，廚餘水外溢是因為廚餘含水性較高，砂土覆蓋後經過一段時間沉澱，土石比重較大沉降到廚餘下方，上方才會冒水，但絕對都在掩埋坑內，加上前幾天台中下大雨，掩埋場部分低窪處有雨水，並非全部都是廚餘水。

台中市副市長鄭照新回應，掩埋場都有鋪設兩層防水布，溢流部分應是前幾天的雨水。(圖／翻攝畫面)

