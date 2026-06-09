空拍畫面曝光！新竹便當店氣爆「街區變廢墟」隔壁麵包店夫妻慘死

社會中心／洪正達報導

爆炸現場滿佈瘡痍，相當恐怖。（圖／翻攝畫面）

新竹市東區高翠路一家便當店9日凌晨3點多發生瓦斯氣爆，瞬間炸出巨大火球，由於威力巨大，導致整條街區民宅受損，不幸的是，氣爆猛烈威力直接貫穿牆面，波及到一牆之隔、在地經營40多年的麵包店，造成一對年約65歲的吳姓老夫妻在睡夢中遭倒塌磚瓦壓住，送醫搶救後仍宣告不治，目前空拍畫面曝光，現場街區形同被廢墟轟炸，場面觸目驚心。

從畫面中可以發現，發生氣爆的便當店前後都被炸出大洞，一樓與二樓整棟建築幾乎被炸成廢墟。二樓鐵皮屋頂被強大的威力轟到嚴重扭曲變形、掀起，一樓店面更是首當其衝，整片裝潢、招牌全碎，大量生財工具、磚瓦及建築碎塊如火山噴發般傾倒在前方道路上，現場滿地盡是扭曲的鐵皮與生活雜物。

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據了解，這起氣爆發生在今天凌晨3點49分，便當店驚天一爆瞬間炸出巨大火球，不僅瞬間噴出的家具與雜物散落在高翠路上，猛烈衝擊波甚至連停在馬路上的汽車，都直接被炸飛到對街，連帶讓周邊與對街的透天厝住戶無一倖免，部分鄰近店家的遮雨棚、鐵捲門當場被震飛變形，整條柏油路面上鋪滿了灰色塵土與障礙物。

氣爆威力驚人，被波及的鐵皮屋當場被撕碎。（圖／翻攝畫面）

最令人悲痛的是，緊鄰便當店、一牆之隔開了40多年的麵包店在第一時間遭到嚴重波及，當時麵包店的吳姓老夫妻正在2樓睡覺，在睡夢中完全來不及逃生，當場被猛烈威力震垮的磚瓦和雜物壓住，消防人員趕抵現場搜救，但將兩人救出時已無生命跡象，送醫仍傷重不治，附近鄰居得知噩耗後紅著眼眶表示，這對老夫妻感情很好、待人和善，平時只要有事一定衝第一個幫忙，如今卻因隔壁氣爆無辜喪命，直嘆「人生無常」。

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