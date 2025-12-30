「空拍101、顧立雄休假」皆認知作戰！國防部揭：中共軍演爭議訊息46則

記者盧素梅／台北報導

國防部政戰局文宣心戰處處長朱蕙芳少將。（圖／翻攝畫面）

中國解放軍昨（29）日啟動「正義使命-2025」圍台軍事演習，網路開始流傳多則訊息，包括共軍用無人機「俯瞰」台北101畫面，以及國防部長顧立雄在軍演期間休假，國防部今（30 ）日在記者會中一一澄清，政戰局文宣心戰處處長朱蕙芳並指出，針對本次中國軍演的爭議訊息一共有46則，國防部針對中國認知作戰的威脅，除了進行嚴密監控外，也已立即發布澄清影片，讓國人及國際了解到，台灣堅守自由與民主的信念。

針對共軍昨天啟動圍台軍演，東部戰區今並進行實彈演習，國防部下午召開臨時記者會說明軍演與我國因應作為。對於假訊息方面，朱蕙芳指出，統計至今，中共此次軍演對我方散布的爭議訊息高達46則，多集中於抨擊政府政策、詆毀國軍戰力，更夾雜疑美論及武統宣傳，企圖動搖國人信心。

朱蕙芳指出，謠言包涵稱中國海警「環台執法」並封鎖基隆、台南、高雄與花蓮港口，以及散布共軍逼近台灣僅剩9海浬的影片，皆為不實訊息。

朱蕙芳強調，針對中共認知作戰的威脅，國防部除了全時的監控掌握，也同步釋出國軍立即備戰操演畫面，向國際友盟展現台灣捍衛自由民主的決心，以爭取國人及國家的支持。

