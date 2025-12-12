空搜「視力」大升級 美空軍測試首架換裝AESA雷達的B-52H轟炸機

〔記者陳治程／綜合報導〕美國航太巨擘波音近日宣布，美國空軍已接收首架搭載新型主動相位陣列(AESA)雷達的升級版B-52H戰略轟炸機，並在加州展開飛測；長期作為美軍戰略打擊的核心儎台，此次測試攸關後續76架同型機的升級與改裝期程，期此提升現代化作戰能力，使其能繼續服役至2050年代。

波音美東時間昨(11)日發布新聞稿指出，首架安裝APQ-188主動相位陣列雷達的B-52H戰略轟炸機，現已交付美國空軍並進駐加州的愛德華空軍基地(Edwards AFB)，預劃由駐地的第412測試聯隊(412th TW)主導系統驗證，藉此驗證該機換裝新型雷達後的態勢感知、目標追蹤和機組人員生存能力。

波音表示，此次升級為B-52H機隊「雷達現代化計畫」(Radar Modernization Program, RMP)一環，除換裝APQ-188雷達外，還包含駕駛艙換裝新型系統處理器、兩具大型觸控顯示器，提升雷達導航成像、控制等操作效益，並採用液式冷卻、引擎氣熱機制，提升在極端環境下的運作效率。

軍聞媒體「The Aviationist」報導，B-52H轟炸機所換裝的AN/APQ-188雷達，實際上為美國海軍F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機雷達、也就是AN/APG-79的衍生型號，並整合部分源自F-15EX戰機AN/APG-82雷達的關鍵技術，運用現有成熟技術，在有限的成本下使B-52H具備現代化作戰能力。

報導另指出，為B-52H機隊換裝AESA雷達只是現代化升級的一部分，未來還將執行同等重要的商用發動機更換計劃 (Commercial Engine Replacement Program, CERP)，以8具全新的勞斯萊斯F130發動機，汰換早於1980年代停產的TF33發動機，是為B-52J型機；不過，相關工作受制於技術延宕，整體計畫預計將延後至2036年才會全數完成。

