空方氣焰來襲 外資今年已賣超5393億、全年難翻淨買超
〔記者王孟倫／台北報導〕外資大砍台股部位，絲毫不手軟。根據統計，外資法人光是11月單月大砍賣出3748.96億元，尤其，今年以來(1月1日至11月底)累計減碼賣超金額，來到5392.58億元之高水位、超過5千億元大關。投顧表示，由於今年全年賣壓實在太沉重，已經確認無法轉成「淨買超」，不過，依近10年加權指數交易資料，台股12月上漲機率達80%。
投顧機構表示，先檢視去年(2024)的外資累計賣超台股金額，累計約賣超新台幣6825.7億元，亦創下史上自2011年統計以來的第2大累計賣超紀錄。臺灣證券交易所統計，2024年加權股價指數漲幅為28.47％，至於2025年的1月至11月底，期間台股漲幅為19.9％。
此外，11月以來，空方氣焰高漲，外資法人單月大砍賣出3748.96億元，今年前11個月累計賣超達5392.58億元；台股12月出師不利，外資站在賣方、續砍243.49億元。
投信業者表示，檢視台股多空條件，分別有三個利多及利空因素，在「利多」方面，第1、聯準會降息機率大幅回升。第2、AI模型(Gemini 3)持續進化，帶動產業成長。第3、集團作帳行情啟動，有助多頭上攻。「利空」因素也有三個，包括：第1、外資中旬進入年底長假，資金動能下滑。第2、融資持續快速增加。第3、AI產業循環融資疑慮。
台新投顧表示，作帳行情啟動，大盤12月上漲機率高。進入12月後，以基本面為主的外資與國內投資法人進出頻率下降，以消息面、籌碼面為交易主軸的中實戶交易占比上升。依近10年加權指數交易資料，台股12月上漲機率達80%；近10年若加權指數11月下跌，12月上漲機率達100%。
此外，台新投顧指出，第四季與第一季為年度上漲機率最高的季度，而第三、四季逢低買進，次年第一季出脫，獲利機率高。
台新主流基金經理人黃千雲指出，總體經濟方面，聯準會10月利率決策會議符合預期再降一碼，目前市場對12月的降息預期機率亦提高；分析台股後市展望，在台積電釋出AI強勁展望後，北美四大CSP也陸續給出相當積極的AI需求指引，並再度上調資本支出，反映AI仍處於長期成長趨勢，相關供應鏈的獲利也在上修循環，因此，若盤勢回檔仍應擇優布局AI相關受惠股。
黃千雲表示，在操作上，由於AI算力仍處於供不應求狀態，隨著功耗提升，算力瓶頸已不僅限於GPU晶片供給，而是擴大至電源、散熱等周邊配套設施，將使得相關供應鏈需求力道再度提升，產業升級趨勢持續，AI仍將扮演2026年投資主軸。
非AI領域近期陸續見到溫和復甦跡象，後續可觀察市況回溫的延續性。類股方面，看好AI受惠、高殖利率、營運轉機題材，看好族群包括：AI基建及應用相關個股、矽光、 Edge AI、半導體、 CCL/PCB、散熱、低軌衛星、資安、國防、高殖利率。
更多自由時報報導
禁日旅遊半個月！日本旅遊業1反應中國傻了
不是工程師、醫生！未來10年成長最快10個職業揭曉 它年薪破400萬最吃香
台股收盤》台積電爆量殺尾盤 指數跌283點失守5日線
千萬勞工樂翻！新制勞退前10月大賺5589億元 每人分紅4.3萬
其他人也在看
128萬股民關注！00919最新配息出爐 年化配息率10.07%
擁有逾128萬受益人的百萬國民ETF群益台灣精選高息（00919） 今（1）日公布第11次配息期前公告。根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，以今日收盤價21.45元來計算，預估年化配息率10.07%，為連續11季維持10%以上。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
漲勢急踩煞車！外資將熄火？分析師揭曉「3大概念股」最佳買點：別追高
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（1）日開盤上漲47.68點至27,674.16點，不過不到40分鐘即翻黑，指數震盪逾百點；截至下午1點，落在27,495.87點。運達投...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
Q3獲利暴增近600%！「這PCB概念股」週漲近30%創23年新高 受惠蘋果備貨升溫飆漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導全球AI應用需求強勁，印刷電路板（PCB）作為關鍵材料，相關族群股價也隨之水漲船高，像是上游原物料軟性銅箔基板（FCCL）指...FTNN新聞網 ・ 1 天前
Google TPU爆湧大單！法人看好「這8檔供應鏈」齊跳高 聯發科連5漲飆22%成最大贏家
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導市場近日盛傳Meta與Google達成協議，2027年起將在資料中心部署Google自研的TPU。消息一出，不僅衝擊憑GPU稱霸AI市場的輝達...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
法人續砍台積電遭殺尾盤 台股12月開局重摔283點/主動ETF竄紅半年吸800億 低薪族拚績效搏翻身/BBU族群風口再起 順達亮燈新盛力衝高搶鏡｜Yahoo財經掃描
美股上周五在晶片股點火下續揚，延續感恩節檔期消費樂觀氣氛。道瓊工業指數上漲0.61%，標普500指數漲0.54%，那斯達克指數漲0.65%，費城半導體指數勁揚1.82%。晶片股由英特爾與美光領軍，英特爾大漲逾一成、美光也走高，帶動半導體族群走強，不過輝達股價沒有因目標價調升而上漲，反逆勢回落1.81%；大型科技股中，蘋果、微軟、亞馬遜多數走揚，零售龍頭沃爾瑪也上漲1.3%，呼應全國零售聯合會預估「黑五＋網購星期一」檔期將創下1.869億人購物新高。台股相關ADR方面，台積電ADR小漲約0.53%，聯電、日月光ADR同步走揚，顯示海外資金對台廠半導體基本面仍抱持信心。 亞股今天表現分歧，日經指數重挫1.89%，跌下5萬點關卡；韓股小跌0.16%；港股及上證指數同步小漲。 台股部分，今（1）日12月首個交易日開高走低，加權指數終場大跌283.95點、收在今日最低27,342.53點，跌幅1.03%，一口氣失守5日線與月線，成交值4,773.12億元。權值股壓盤明顯，台積電(2330)尾盤遭賣壓急殺、收在全日最低1,410元，鴻海(2317)等電子權值股普遍走弱，高價千金股穎崴(6515)重摔跌停，信驊(5274)、川湖(2059)、精測(6510)、創意(3443)、台光電(2383)賣壓沉重；相對之下，台塑集團與部分題材股撐起多頭火種，台勝科(3532)在AI帶動矽晶圓需求利多加持下攻上漲停，南亞(1303)攜手日東紡的特殊玻纖合作題材持續發酵，帶動台塑(1301)、台化(1326)、台塑化(6505)、南亞科(2408)、南電(8046)紛紛收紅。 矽光子族群中，光聖(6442)雖因處置被關，資金轉進光環(3324)、光焱科技(7728)強攻漲停，波若威(3163)、星通(3025)跟漲；BBU概念股同樣熱度不減，AES-KY(6781)、順達(3211)、新盛力(4931)、系統電(5309)走高，塑化、鋼鐵與散裝航運族群也有資金點火，成為大盤震盪中的亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前
EPS上看48元！「這檔散熱股」明年液冷營收衝55% 本益比18倍被嫌超跌？AI大爆發推著一路衝
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導輝達公布亮眼第3季財報後，AI產業再度被資本市場推上更高熱度。營收570.1億美元、年增62%，淨利319.1億美元、年增65%，EPS1...FTNN新聞網 ・ 1 天前
00878成分股調整出爐！3進3出踢萬海 納入鈊象、京元電子
00878成分股調整出爐！依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
大摩上調目標價！記憶體「這檔」反遭國家隊出貨破6千張 聯電最悲遭提款11.7億
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。本週「國家隊」八大公股賣超上市個股排名，有...FTNN新聞網 ・ 1 天前
第一銅一度飆逾9％漲停！專家曝兩大利多：中鋼等鋼鐵股有望出頭天
鋼鐵族群成為盤面焦點！鋼鐵類股指數盤中漲近 2%，力壓半導體等主要族群，中鋼（2002）等逾6檔鋼鐵類股盤中漲幅2%起跳，最高一度漲逾9％亮燈漲停，專家表示，今日鋼鐵股的走勢屬景氣回升等四大利多同時發酵，後續有望持續受惠通膨回落、降息預期升溫。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
又要買不起黃金了？黃金存摺飆近天價 飾金1錢16680元「史上第二高」
黃金再度發威！台銀黃金存摺今（1）日每公克報4,310元，幾乎追平歷史天價，銀樓牌告價也來到今年第二高、也是史上第二高，每錢來到16680元，有民眾表示「黃金又要變成我買不起的樣子了。」Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
台股AI兩檔主動ETF12月3日同步開募 12月台灣經濟亮點和美國經濟指標速覽數據出爐｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在台股AI題材吸睛，兩檔主動ETF12月3日同步開募；12月台灣經濟亮點：PMI、外資流向與地產高峰論壇；以及12月美國經濟指標速覽：ISM、ADP與初領失業金數據接連出爐！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
翻身戰開打仍難逃賣壓？自營商鎖定台塑四寶「這檔」清倉 華邦電單月失血上萬張...它們也遭殃
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股11月加權指數跌606.87點，收在27626.48點，跌幅2.15%，根據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）月賣超14.85億元。觀察...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
【Yahoo早盤】12月先蹲低後跳高？台股翻黑震盪百點 分析師陳石輝：健康拉回
台股今（1）日開盤上漲47.68點，開在27,674.16點，開盤不到40分鐘，指數翻黑震盪逾百點，最低一度觸及27,478點。運達投顧分析師陳石輝開盤後受訪指出，加權指數上周大漲逾千點，本周將進入健康的震盪格局，預估今日收黑可能性高，建議投資人可在回檔時逢低承接AI相關族群，並且避免追高。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前
在手訂單上看百億元！這「廠務系統廠」緊跟台積電擴廠腳步 能見度直達2026年
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體廠務系統廠漢科（3402）受惠半導體景氣回溫與大型客戶海外設廠潮帶動，股價連5日走揚、單週漲幅達8.68%，昨（28）日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
有機會超車0050？這類ETF崛起「投資人瘋買」 阮慕驊曝2因子是勝敗關鍵
近年台股ETF市場快速膨脹，而去（2024）年最受矚目的莫過於主動式台股ETF，財經專家阮慕驊分析，主動式ETF可以保留比被動式ETF更多的現金部位，被認為有較大的股市多空行情的因應空間，吸引大量投資人出手。至於有沒有機會、如何打敗被動式ETF？阮慕驊指出，「主動式ETF的選股」、「投資組合是否掌握了市場主流族群」將會是勝敗關鍵。阮慕驊透過臉書發文分析，主動......風傳媒 ・ 1 天前
《遠見》獨家調查：46家金融機構揭示2026年最新選股策略
━━ 關鍵發現 ━━★ 73.9％建議加碼「股票」投資，67.4％預期台股突破3萬點大關★ 資金主戰場為半導體、AI供應鏈，三大核心強勢股：台積電、台達、鴻海★ 50%民眾投資金額不變，超過67%對維持生活品質感到「有壓力」展望2026年，世界將走向更難以預測的BANI（Brittle脆弱、Anxi遠見雜誌 ・ 1 天前
日圓萎靡 日財相：擬出手干預
日本財務大臣片山皋月30日在富士電視台播出的談話性節目裡表示，日圓匯率近期迅速貶值的波動走勢，並非由基本面驅動的情況相當明顯。她強調可能採取匯率干預措施。這是日本政府就日圓匯率發表的最新說法。工商時報 ・ 16 小時前
AI重回焦點！台股周線收紅 法人看好這類股
[NOWnews今日新聞]台股上周五（11/28）延續近期反彈走勢，在重要權值股領漲下，盤中一度大漲超過200點，尾盤漲幅收斂，終場上漲71.95點，收在27626.48點，成交金額4838.16億元...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
沒買AI真的輸慘！4檔新ETF壓軸登場 過年紅包全靠他
今年台股投資風潮中，主動式台股ETF持續成為市場焦點。根據 CMONEY 最新統計，截至本週為止，市場上五檔主動式台股ETF在受益人數與規模雙雙創下歷史新高，總受益人數來到414,612人，連續第六週刷新紀錄，總規模也攀升至785.9億元，逐步向千億元大關邁進。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
15檔法人回補 火力旺
台股反彈走揚，國際資金再度回流，投資專家認為，短線籌碼面為關注焦點，建議挑選三大法人近一周由賣轉買，回補力道強勁，搭配KD指標正向，包括富邦金、欣興、華邦電等15檔，有望成為年關前的多頭重心。工商時報 ・ 1 天前