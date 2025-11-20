空服員之死》勞動部糾長榮4大錯 長榮航空回應了

勞動部今日由勞動部政務次長李健鴻(中)、職安署署長林毓堂(左)、勞動條件及就業平等司司長黃琦雅(右)共同召開記者會(記者李靚慧攝)

〔記者吳亮儀／台北報導〕長榮航空34歲孫姓空服員在九月底抱病上班、十月返台後不幸病逝，各界抨擊長榮航空的勞動環境，勞動部也在今天(20日)公布長榮航空四大問題，涉違反勞基法。長榮航空也回應，公司積極配合並迅速完成檢討與調整。

長榮航空表示，長榮航空自事件發生以來，積極調查並以最快速度落實各項改善措施。針對勞動部調查報告所指出的制度上未臻合理處，公司將積極配合並迅速完成檢討與調整。

對於勞動部調查報告結論，長榮航空做出三點回應，第一，針對出勤規範與考評制度，長榮航空在蒐集各界意見後，已在日前做出調整，發布前亦遵循勞動部建議與工會溝通。後續法規若有所更動，長榮航空將會配合修訂，以確保公司制度符合相關規範的要求。

第二，針對機上執勤規範未臻清楚之處，公司也已在事件調查後修訂手冊內容，並透過加強宣導以及納入訓練課程等方式，確保空勤組員充分理解與確實遵循規範內容。長期以來，組員手冊皆持續滾動式檢討不足之處，以訂定得更加清楚明確，利於空勤組員遵循。

第三，針對勞動部表示空勤組員的國定假日挪移有違法疑慮，桃市府已來函請公司說明，公司將再向主管機關陳述相關法規適用情形，以釐清適法性問題。

