空服員值勤返台後病逝 長榮航空違勞基法重罰逾百萬

長榮航空34歲孫姓空服員執勤返台後僅16天病逝，桃園市勞動檢查處實地勞檢，查獲多項違反《勞動基準法》情事，包括超時工作、拒絕勞工請假等，累計裁罰逾新台幣100萬元。（姜霏攝）

長榮航空34歲孫姓空服員執勤返台後僅16天病逝，桃園市勞動檢於長榮航空公司實查獲多項違反《勞動基準法》情事，包括超時工作、拒絕勞工請假等違法行為，已分別裁處罰鍰，累計金額超過新台幣100萬元。長榮航空企業工會表示，市府跟勞動部的制裁效果有限，只有民航局才有行政手段及能力，但民航局至今仍無作為，令人深感遺憾。

孫姓空服員疑似長期承受嚴重職場霸凌，勞動部於11月20日指出長榮航空在請假制度、勤務現場處置及管理程序上，具多項缺失，已實質侵害空服員的請假權與健康權。勞檢處指出，長榮航空部分出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止，違反《勞基法》第30條第6項規定，已於19日裁罰新台幣2萬元。另部分航班出現單日工作時間超過12小時上限，違反《勞基法》第32條第2項規定，屬情節重大案件，裁罰100萬元。

勞檢處說，長榮航空未取得勞工書面同意即調移國定假日休假，違反《勞基法》第37條規定，裁罰2萬元；查獲有拒絕勞工依法請假的情事，違反《勞基法》第43條規定，裁罰2萬元；部分航班未依規定於連續工作4小時後，給予至少30分鐘休息時間，違反《勞基法》第35條規定，裁罰2萬元。

長榮航空企業工會深覺遺憾和驚訝，長榮航空常被譽為「台灣之翼」，在經歷長榮空服員之死的爭議後，社會大眾終於看清楚，台灣之翼是以高度剝削和傷害空服員為代價，但長榮航空仍不斷違法。

工會指出，淨利高達上百億元的國籍航空來說，勞檢已無約束力，桃園市政府和勞動部的制裁效果很有限，唯民航局具行政手段和能力監督長榮航空，但民航局始終有所為而不為，對航空業工會的修法建議，始終已讀不回，如民航局再不作為，日後再發生憾事以及重大勞資爭議，現在的民航局要負最高的政治責任。

另工會也說，有關孫姓空服員一案，長榮航空未落實急救相關等保護勞工身心健康的措施，已違反《職業安全衛生法》第6條，請桃園市政府儘速查明，才能維護孫姓空服員家屬的權益。

