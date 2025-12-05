空服員可戴眼鏡！華航率先開放「運動鞋也有望」 工會喊國籍航空跟上

記者柯美儀／台北報導

中華航空開放空服員執勤時可配戴框架眼鏡。（圖／資料照）

空服員服裝規範鬆綁！中華航空宣布，自12月4日起開放空服員執勤時可配戴框架眼鏡，鏡框以簡約單色、金屬或無框設計、透明鏡片為原則，組員也須隨身攜帶備用眼鏡，以提升跨時區長程飛行的舒適度；同時研議放寬機上執勤可穿運動鞋。台灣虎航也將比照開放空服員配戴眼鏡，強調目的同樣是提升執勤舒適度。

華航鬆綁規定 可戴框架眼鏡、研議開放運動鞋

華航表示，即日起開放客艙組員於執勤時可配戴框架眼鏡，提升長時間跨時區飛行的舒適度。眼鏡款式以簡約單色、金屬鏡框或無框設計，使用透明鏡片為原則；組員亦需隨身攜帶備用眼鏡，確保勤務順利執行。此外，華航正研議開放客艙組員於機上執勤時可穿著自購運動便鞋，期能減輕長時間站立與步行造成的腳部負擔。

台灣虎航跟進開放眼鏡、啟動新制服專案

台灣虎航也將比照開放空服員配戴眼鏡，強調目的同樣是提升執勤舒適度；至於運動鞋部分，虎航日前通過第三代機隊計畫，近日啟動新制服專案，預計在A321neo機隊交付時同步推出，以舒適、簡潔與活力為主軸打造全新形象。

長榮持續評估放寬

長榮航空則回應，目前僅允許因眼疾無法配戴隱形眼鏡的組員，憑醫囑改戴有框眼鏡；但已自2023年5月起開放空服員自行選購2.5公分鞋跟的舒適鞋款服勤，並將持續評估放寬需求。

空服員工會呼籲各國籍航空開放空服員配戴框架眼鏡、穿運動鞋。（示意圖／資料照）

空服員工會呼籲全面開放運動鞋、改善空服員職場健康

桃園市空服員職業工會對此表示，空服員的制服配備日漸自由化，已是航空業的國際趨勢，從開放女性空服員穿褲裝，到開放空服員服勤可配戴框架眼鏡、以運動鞋取代一般平底鞋或高跟鞋，都變得更人性、更回歸工作的本質，以空服員服勤的舒適度和便利性，更合乎職場健康和性別平權。

工會指出，昔日各國籍航空都常以「觀感」為由，否準各項空服員制服的改革，經過桃園市空服員職業工會的爭取，各國籍航空終於在2025年初陸續開放女性空服員穿褲裝，逐漸鬆動不合時宜的制服文化。在2025年11月，日本最大的航空公司日本航空（JAL）推動改革，開放空服員和地勤人員都能穿運動鞋服勤，是航空業的盛事，不只日本，台灣的空服員也都非常期盼國籍航空能跟著改進。

工會主張，服勤的舒適度和便利性是研議空服員制服配備的最核心標準，呼籲各國籍航空立即跟進華航，開放空服員執勤期間可以配戴框架眼鏡，且各國籍航空都應全面開放空服員穿運動鞋工作，不只機上執勤期間，機場行進期間等也應納入，讓空服員工作更舒適、更便利，維護職場健康。

