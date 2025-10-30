大聲喊著口號，強調「生命無價、請假無罪」，因為長榮空服員抱病服勤不幸離世，勞工請假權議題引發各界關注，包括長榮航空等航空公司的空服員工會以及聲援團體30日到勞動部外陳情，請勞動部提案修改《勞動基準法》或是修改勞工請假規則，才能保障勞工請假權益。

桃園市空服員職業工會常務理事林昱嘉表示，「勞動部不要這樣子好像只是找了航空公司來開會，彷彿一切都粉飾太平，什麼事都沒有了，我們希望勞動部做為勞工的後援，他可以當我們強力的靠山。」

廣告 廣告

勞動部派員接下陳情書，強調會蒐集勞雇雙方意見，討論是否修法。

勞動部條平司科長吳炎烈回應，「針對這個問題，本部刻正進行強化保障勞工病假權法制化的評估作業及相關配套。」

不只空服員爭權益，以「捐血一袋，救人一命」口號為人所知的血液基金會企業工會則是為了請會務假的爭議，到勞動部進行不當勞動行為爭議事件的裁決會議，因為工會幹部請公假一再受阻，影響會務進行，希望勞動部秉公調查處理。

血液基金會企業工會理事長謝緹縈指出，「為了勞資和諧，然後只要資方不要再刁難我們工會申請會務假，影響我們工會幹部學習勞動知識的權利，我們和解之後我們參加勞動的課程，申請會務假還是被資方駁回。」

對此勞動部表示，本案會依法調查，如果經過裁決委員會審理後認定雇主違反《工會法》，最重會裁處50萬元罰鍰，並且公布雇主及代表人姓名。

更多公視新聞網報導

空服員團體勞部陳情 盼修法保障勞工請假權益

空服員工會聚集長榮馬提訴求 穿越賽道貼標語一度遭制止

舉白玫瑰現身長榮馬拉松 空服員工會籲改善請假制度

