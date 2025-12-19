空服員夾帶「瘦瘦針」闖關被查獲 丟了工作、觸法送辦

瘦瘦針。非被查扣的瘦瘦針。取自光田醫院官網



瘦瘦針「猛健樂」（Mounjaro）因減肥話題引發關注，近日傳有一名本國籍航空的空服員，違法夾帶「猛健樂」針劑返台遭查獲，《中央社》報導，本國籍機組員在12月間自日本東京入境時，未據口頭或書面申報，從綠線（免申報）櫃檯通關，託運行李內查獲未申報的「猛健樂」皮下注射液5毫克6盒及2.5毫克6盒，依藥事法移送檢調偵辦。

據了解，這名空服員除了被依違反藥事法送辦外，所屬航空公司也依內部規定予以解僱處分。

台北關證實前述違法情事，強調近來醫美風氣盛行，國人喜歡於國外購買各式醫美藥品攜帶入境。有關「瘦瘦針」、「瘦瘦筆」或「減肥筆」等針劑，屬藥事法第22條第1項第2款規定禁藥，無論自用或販售均需先取得衛福部食品藥物管理署核發的輸入許可證明，且入境時需主動向海關申報，始得攜帶入境。

為避免民眾不諳法律而觸法，台北關再次呼籲，旅客出國旅遊前務必先行了解所攜帶物品入境相關規定，切勿隱匿不報或心存僥倖。對於所攜藥品如有任何疑慮，可至衛生福利部食品藥物管理署網站查閱，有關入境旅客攜帶物品相關規定可於財政部關務署網站查詢，或撥打該關免付費服務電話0800-311-005，將有專人提供解答。

