空服員婚禮配偶清一色科技業？ 網友驚：聯誼會先問是不是台積電

空服員與科技業工程師之間是否存在特定交往趨勢？近日網路上一則關於婚禮場合的觀察引發熱議。有網民指出，在一場空服員同事的婚禮上，出席的配偶中有極高比例來自台積電、聯發科、輝達等科技大廠，甚至有人形容現場宛如科技業聚會，引發各界對於職業交往圈的高度關注。

該名網友在論壇Dcard以「空姐老公都是台積電的嗎」為題發文，分享參加妻子同事婚禮時的觀察。他表示，在自我介紹過程中發現，多數空服員的配偶皆來自科技產業，且手上配戴勞力士手錶者居多，形象與談吐頗為一致，給人一種固定模式的感受。

發文者自稱也在科技業任職，與妻子從學生時期交往至今。他透露，婚禮當天詢問妻子後得知，多數空服員的另一半來自聯誼認識，有些人甚至在參與前就設定對象條件，要求對方須任職於特定公司，例如台積電等指標性企業。

此一觀察引起網友兩極反應。有支持者指出，空服員的形象要求與科技業職涯條件具互補性，聯誼認識屬合理發展；亦有人表示，「空姐老公是工程師」的印象並非偶然，確實身邊有不少類似例子。但也有反對者質疑真實性，留言表示：「幻想文吧，我老公同事沒人戴勞力士，倒是每代iPhone都更新得很快。」

另有網友補充，科技業男性生活圈狹窄，參與聯誼情形普遍，與空服員認識的機率相對提高，但是否代表「空姐偏好工程師」則仍無實證佐證。儘管該篇貼文為個人經驗分享，其引發的廣泛回應顯示，職業間的交友或婚配模式仍是許多人關注與討論的話題。

