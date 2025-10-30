空服員工會籲修法 保障請假權
本報綜合報導
長榮空服員抱病上班後離世受關注。桃園市空服員職業工會三十日串聯多個工會到勞動部抗議，提出法定病假三十天內應有一定天數保障，修法禁止雇主因員工請病假而有不利待遇等訴求。
桃園空服員工會召集護理產業工會、鐵路產業工會、台大癌醫工會等醫療及交通運輸工會成員，到勞動部前高喊「生命無價」、「請假無罪」等口號，要求勞動部修法保障勞工請假權。
桃園空服員工會常務理事林昱嘉指出，事發以來，政府相關單位都持續要求長榮航空必須改變、制度改善，但至今仍沒有看到公司具體方案。長榮航空空服員考核至十月底止，十一月適用新的考績標準，「仍不知道未來有什麼新制度在等著我們」；呼籲勞動部作為勞工的後援，應針對長榮航空有一些公權力實施、要求不善待員工的企業做明確的改善。
長榮航空工會監事會召集人李瀅說，現在法規針對勞工請病假無任何禁止不利對待法規，因此訴求勞動部修法，在現行法定病假天數三十天內應有一定天數保障，禁止雇主因為員工請病假而有不利待遇。
李瀅也說，法律只是底線，企業擁有龐大資源及手段可以箝制勞工請假，主管機關應該明定不利待遇的樣態，以免雇主無限擴張管理權限等。
針對工會訴求，勞動部說，目前《勞工請假規則》明定，勞工因普通傷害、疾病或生理原因必須治療或休養者，可依法請病假；如果雇主拒絕，可依違反《勞基法》最高可罰一百萬元，加重處罰則可罰到一百五十萬元。
勞動部表示，為避免勞工因擔心請病假遭雇主不利對待，導致不敢請病假，正在進行強化保障勞工病假權法制評估作業及配套，以確保勞工在友善請假環境下健康權受到保障。相關規定的研商過程，也將徵詢勞雇團體的建議與想法。
其他人也在看
空服員「請假無罪」行動奏效 勞動部承諾啟動修法
（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市空服員職業工會今（30）日聯合長榮航空企業工會、中華航空企業工 […]觀傳媒 ・ 13 小時前
Kevin Atlas來台「友善籃框在逢甲」用籃球點亮青年生命之光
逢甲大學EMBA學術發展基金會主辦的公益籃球勵志活動「友善籃框在逢甲 FRIENDLY HOOPS @ FCU台灣好報 ・ 11 小時前
血液基金會駁會務假13次 空服控長榮不公布新考績標準
血液基金會與長榮航空遭控侵害勞工權益！超過百名民眾於勞動部前集結抗議，血液基金會企業工會指控資方刁難工會運作，駁回會務假申請達13次之多；桃園市空服員職業工會則抗議長榮航空至今未公布11月新考績標準，使空服員持續在恐懼中工作。勞動部表示，若企業違規最高可罰50萬元，並承諾未來修法會議將納入工會參與。工會代表則強調，後續還將前往民航局、桃園市政府繼續抗議，持續爭取勞工權益！TVBS新聞網 ・ 16 小時前
不只5566！這偶像男團也全員當兵過 老粉淚憶：為他每天數日子
演藝圈逃兵風波連環爆，包含偶像男團棒棒堂、Energy成員都有涉案，複訊後均坦承花費數萬元造假病歷，目前正等待司法調查中。有網友發現，除了5566，其實還有「SpeXial」的初代成員們也都有當兵，團長羅宏正更在中正紀念堂表演過。中時新聞網 ・ 6 天前
壽喜燒員工打架並遭控職場霸凌 業者：對暴力零容忍
新竹市 / 綜合報導 日前有民眾到新竹知名百貨內的連鎖壽喜燒店用餐，卻撞見員工在廚房內場發生爭執，不只大聲叫囂還動手推擠。畫面曝光後，引發網友熱議，離職員工出面控訴，曾在同一間店遭到職場霸凌。對此，當事餐飲業者回應，對於暴力行為零容忍，已經立刻啟動內部調查，而針對霸凌案件，會再次檢視內部管理與溝通機制。 隔著咖啡色門簾，在餐廳廚房內，戴著帽子的內場員工，先是大聲叫罵之後動手推擠，打架，好幾人上前幫忙，把打架的人架開來，過不久又有一名店員，走進去查看。目擊民眾說：「突然開始叫囂這樣然後就打起來了，然後後來是有看到有一個比較生氣員工走出去，可能被主管之類的再請出店裡。」目擊民眾也表示，員工打完架後，沒有特別關心或致歉，反而像沒事一樣，逐桌詢問有什麼菜沒上嗎，讓他心理默默想問，剛剛的格鬥賽是主菜嗎。民眾說：「不趕快走開的話，搞不好我會受到無妄之災被打到多倒楣，對不對，我認為它們這個餐廳管理制度上是有問題的。」畫面曝光後讓其他民眾也都嚇壞，火爆衝突25日中午，發生在新竹知名百貨的連鎖壽喜燒店，事後還有曾在同間店工作的員工，出面控訴曾在這被職場霸凌。投訴員工說：「就是腳有點負荷不了，他就又接著說你是交男友喔哈哈哈，你知道為什麼他要一直幫你善後嗎，因為你就是全身都是X啊，然後廚房就哄堂大笑。」員工離職後向總公司投訴，最終職場霸凌申訴成立，言語騷擾部分沒有具體事證，因此不成立。遭霸凌員工說：「常常就是有像店長啊，在店內大吼啊，或是單獨在角落兇某一位同事之類的。」針對員工管理爭議連環爆，當事業者事後發出聲明，對職場暴力零容忍，已啟動內部調查，至於霸凌案件也已經和派遣公司，共同展開調查，經審閱資料後決議案件不成立，會再次檢視內部管理與溝通機制，就怕店內上演全武行又爆出職場霸凌，讓品牌形象大打折扣。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前
「文化資產必須被感受、被實踐」 台灣文化資產學會：讓文化記憶在當代再度發聲
（觀傳媒大台北新聞）【記者陳佩琪／台北報導】由文化部文化資產局指導、台灣文化資產學會與國立臺北藝術大學建築與文 […]觀傳媒 ・ 11 小時前
崴寶11月底掛牌上櫃 樂觀看明年成長
機構整合廠商崴寶（7744）今年受惠AI需求帶動，今年營運持續成長，前三季營收已經超過去（2024）年全年，董事長姚旭初指出，今年營運成長強，而明年訂單能見度4至5個月、下半年新品導入，明年樂觀；崴寶將在11月底掛牌上櫃。崴寶前三季累計營收17.3億元，年增75.6%，上半年稅後淨利2.07億元、年自由時報 ・ 15 小時前
中信盃黑豹旗》沙子宸為母校彰藝加油！ 稱黑豹旗是「讓大家被看見的舞台」
傳統強權彰化藝術高中今（30）日在中信盃黑豹旗出戰內湖高中，場邊也出現熟悉的身影。「大學長」旅美投手沙子宸特地返校為學弟加油，學弟們也不負眾望，以20：0的強勢火力，三局提前結束比賽，展現彰藝棒球的傳統實力。TSNA ・ 17 小時前
免跑大醫院！「假日輕急症中心」週日上路 13處據點一次看
為了緩解大型醫院急診壅塞問題，衛福部11月開始試辦「假日輕急症中心」，預計本週日（11月2日）正式營運，率先在6都設置13處據點提供假日門診服務，可以提供5類患者治療，但不得開立慢性處方箋。衛福部研擬台視新聞網 ・ 22 小時前
千萬全家 Fa 點免費拿！ 交易再抽 iPhone 17 Pro Max、比特幣
（台北訊，2025 年 10 月 30 日） 台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT 歡慶三週年！今年以「HOYA BIT 三週年好禮獎不完」為題展開盛大慶典，為感謝用戶三年來的堅定支持，即日起至11 月 23 日止，送出千萬全家 Fa 點、價格甫破歷史新高的比特幣，及與 HOYA BIT 品牌同色的「宇宙橙」iPhone 17 Pro Max 512G，邀請全民共享富足！Yahoo奇摩新聞訊息快遞 ・ 11 小時前
砸11億 非洲豬瘟補助出爐
記者陳建興∕台北報導 全台活體豬因非洲豬瘟禁宰、禁運十五天，影響養豬產業。行政院會三…中華日報 ・ 11 小時前
經濟部：禁宰禁運期 豬肉攤商每攤補助3萬
[NOWnews今日新聞]因應非洲豬瘟，全台禁宰、禁運豬隻15天。行政院會今天通過養豬產業鏈的補助計畫，共投入新台幣11億元，補助養豬農民、傳統肉攤。經濟部今（30）日於臉書表示，豬肉攤商暫停營業致無...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
郁方談坣娜感觸深！悲嘆：很大的遺憾 郭子乾曝「兩人最後合作畫面」
經典舞台劇《半里長城》將再度登場，演員郭子乾、樊光耀、LuLu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅與大愷等人今（30日）出席彩排記者會，現場笑料不斷。不過在活動中，郁方被問及近日辭世的玉女歌手坣娜時，神情一度凝重，語帶不捨地表示：「真的非常可惜。」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
百歲人瑞台灣5749人創新高 最年長122歲也創紀錄
衛生福利部社會及家庭署在今天「九九重陽節」公布，台灣百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
扮鬼嚇人? 警尋獲中山隧道"扮鬼女" 將依社維法偵辦
社會中心／李世宸、曾宸洛、陳崇翰 基隆報導昨天為您報導過，基隆中山隧道有人扮鬼，嚇壞用路人，導致目擊者拍照後，後續心神不寧隔天還摔車。警方獲報展開調查，找到三位當事人，儘管他們表示是為了萬聖節拍片，但警方後續仍會依社維法和交通違規，加以開罰。而當事民眾則說，確定是人，比較能放心了。基隆市中山隧道這幾天聲名大噪，因為有民眾路過親眼目睹並拍下一名長髮披肩女子，身穿黑色上衣黑色喇叭褲，一副女鬼裝扮讓他嚇傻。在車來車往的隧道內，裝神弄鬼，根本是危險行為，警方展開調查。確實不是什麼女鬼，監視器畫面拍下，白色轎車停在隧道內，讓女鬼下車，女鬼走了一段路後就站在原地，之後再從從容容的開車過來載鬼上車，就在這過程間嚇到用路人。原來，這三人是要拍片，跑到隧道內取景。女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆港警總隊新碼頭中隊長江順志：「已通知當事人製作筆錄，並依社會秩序維護法偵辦，另違規停車部分，將依道路交通管理處罰條例，製單舉發。」警方陸續通知江姓駕駛，23歲岩姓女子以及26歲李姓男子到案說明，將開出罰單。真相大白後，讓當初撞見"女鬼"的議員助理賴先生，終於放下一顆心。因為當下心裡發毛，隔天還摔車受傷，甚至得到廟裡拜拜求平安。當事人賴先生：「還是希望說未來，不管是拍片也好，或是說要拍照也好，當事人賴先生，警示方面應該要再多加留意，我覺得這樣會比較好。」女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆市議員（民）施偉政：「我的助理騎車過來，看到他臉色蒼白心神不寧，我就問他怎麼回事，他說他在隧道遇到鬼，基隆的確是有非常多獨特魅力，但是希望大家在做拍攝錄影，除了經過申請以外，也要遵守善良風俗，或者是最基本的要在兩側，要有一點明示。」萬聖節應景拍鬼片，不是不行，但也得注意拍攝地點，，千萬別在不適當的場合扮鬼嚇人以身試法，以免受罰。原文出處：基隆中山隧道有女鬼？ 警尋獲「當事鬼」揭真相 更多民視新聞報導家庭糾紛演變警民衝突 高雄警拔槍警戒將2人送辦扮鬼嚇人? 基隆中山隧道疑民眾扮鬼 行經駕駛嚇壞基隆市中山隧道長髮女鬼站在隧道旁 照片po上網引發關注民視影音 ・ 19 小時前
危險！2遊客闖阿里山眠月線鐵道 每人最重罰5萬
不少遊客到阿里山遊玩，但是可要注意，別違規行走在鐵道上，阿里山林業鐵路及文化資產管理處協同警方，今(30)日上午執行取締，結果在阿里山鐵路眠月線1.85公里處，發現兩名遊客，違規走在鐵道上，每個人將依...華視 ・ 13 小時前
外送點到「隔夜飯」？客嗆別做了 小吃店老闆怒砍
台中市 / 綜合報導 台中沙鹿1間小吃店，今年7月發生驚悚砍人案，1名男子叫外送餐點，疑似不滿羹飯搭配的白飯是隔夜飯，到店內咆哮，甚至嗆小吃店老闆「別做了！」，老闆竟然一氣之下，拿開山刀砍人，被依殺人未遂起訴，台中地方法院近日開庭，老闆認罪，但認為是男子恐嚇在先，才氣不過動手，沒有致人於死的意圖。檢警還查出，小吃店老闆過去因為妨害秩序等罪被判刑，今年6月才出獄，本想重新開始，沒想到衝動下又犯下砍人事件。 監視器畫面拍下，白衣男子怒氣沖沖進到店裡，手上還拿著長長的利器，對著黑衣男子揮砍，黑衣男子趕快向左邊閃去，白衣男子又砍了一刀，另外一名女子趕快衝上前，攔下白衣男子。驚悚砍人事件發生在今年7月，台中沙鹿1間小吃店，白衣男子這麼氣，因為黑衣男子不接受道歉，還到店裡叫囂。林姓顧客說：「如果是這樣，你們不要做了啦。」檢警調查，白衣男子是小吃店黃姓老闆，黑衣男子是林姓顧客，他用外送平台點餐，質疑羹飯搭配的白飯是「隔夜飯」，口感吃起來半生半熟，回到店裡找老闆理論被砍傷，造成右手臂骨折，右上臂撕裂傷等，老闆被依殺人未遂起訴。黃姓老闆說：「我打電話先跟他道歉，但是他說叫我現在要馬上過去，口氣很差，就是因為這樣我才不爽，做那麼多天了，客人只有他，這樣反應。」台中地方法院29日開庭，老闆認罪，但他說因為顧客先恐嚇他，氣不過才會砍人，但沒有殺人意圖，希望法官從輕量刑。附近攤販說：「老闆娘很客氣，之後就沒開了。」實際回到小吃店，已經沒有營業，附近店家說，遇到老闆娘都很客氣，檢警查出，黃姓老闆先前因為妨害秩序、組織等罪被判刑，今年6月才出獄，本想重新開始，沒想到又衝動發生砍人事件。 原始連結華視影音 ・ 16 小時前
男嬰剛出生被丟潭子一處大排 外籍移工生母涉案
中部中心 / 中部綜合報導台中潭子區一處大排，今天有民眾發現一名男嬰遭人丟棄，趕緊通報警消人員到場。消防人員到場後，將男嬰從大排抱起，但已經沒了心跳，也發現男嬰身上有臍帶，研判嬰兒剛出生不久。轄區警方調閱監視器，發現是一名女移工凌晨所為，已將男嬰生母帶回，釐清動機。男嬰被發現的大排溝渠旁的水泥護欄 印有菩薩兩字。（圖／民視新聞）消防人員架著梯子，抱起被丟棄的男嬰，還用棉被裹著，但男嬰已經失去呼吸心跳，台中潭子區這處大排內，被民眾發現一名小男嬰遭到棄置，發現處的水泥護欄，還寫著"菩薩"兩個字！警方調閱監視器發現 涉案生母為菲律賓籍女移工。（圖／民視新聞）目擊者說，小男嬰被抱起時，身體還是紅潤的，但臍帶還沒斷。警方也是靠著蛛絲馬跡，研判小男嬰應該剛出生不久就被丟棄。事發大排深度約2米深，水流緩，警方循線調閱監視器追查，發現大排旁就是科技公司的女生宿舍，住著大批來台工作的女移工，因此範圍再縮小，追出國籍為菲律賓的生母涉案，凌晨4時多，摸黑把孩子丟了。溝渠大排出現男嬰遭到遺棄，讓附近民眾議論紛紛，警方先讓女移工到醫院就診檢查。由於嬰兒是生前落水或是死後落水？關乎男嬰母親，所犯的是殺人罪還是遺棄屍體罪，檢方將對嬰兒解剖，釐清確切死因。原文出處：台中潭子溝渠大排驚見男嬰臍帶未斷 抱起時已無呼吸心跳 更多民視新聞報導嘉義六腳鄉「圍牆旁驚見嬰屍」 印尼女移工疑產子棄嬰後消失無蹤嘉義六腳鄉發現女嬰屍! 疑印尼看護移工生產後遺棄最新！一男子於三立電視台外「抱瓦斯桶」！ 情緒激動揚言自焚民視影音 ・ 1 天前
北投知名社區有"惡鄰" ! 砸門又製造噪音
社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導台北市北投某知名社區，一名林姓男子被控訴，半夜放音樂擾鄰，鄰居受不了報警處理，男子心生不滿，竟拿鐵棒砸毀鄰居大門。其實，他早就是社區頭痛人物，鄰居忍無可忍，希望相關單位和管委會能協助處理。披頭散髮的男子，在走廊上大吼大叫，手上還拿著鐵棒，對著鄰居大門，一頓猛砸。警消人員到場後，只見他情緒還是相當激動，當場被壓制在地。民視記者莊立誠﹔「當時這名男子，半夜不睡覺，跑去敲擊鄰居的家門，讓他們實在不堪其擾。」鄰居表示，跟我同一棟，每次都被他嚇到，沒辦法因為我們都聽到聲音，他有時候在一樓，不知道敲什麼東西，很大聲不知道是跟誰吵架，聲音太大了我們都嚇死了。還有人說，管委會曾經幾個月前，有討論過這問題，但是因為惡鄰居法，跟那個法規，好像沒辦法說，直接叫他強制遷移。北投某社區傳惡鄰，半夜敲打鄰居家門。（圖／民視新聞）事發就在台北市北投區，一名41歲的林姓男子，1年前搬進靠近磺溪的知名社區後，經常大聲播放音樂，鄰居報警後，沒想到這名男子的行為，更是變本加厲。今年6月，林姓男子情緒失控，他懷疑是隔壁鄰居報警，竟持鐵棒瘋狂敲打鄰居住家大門，甚至將門鎖砸毀，嚴重影響社區安寧。北投警分局永明派出所巡佐李俊達表示，接獲民眾報案，指稱遭隔壁鄰居，持不明器械敲擊毀損住家大門，本分局獲報後，立即派員至現場處理，另所涉毀損恐嚇等刑案部分，業以函送士林地檢署偵辦。北投某社區傳惡鄰，半夜敲打鄰居家門。（圖／民視新聞）男子的行為，讓鄰居們心生畏懼，警方後續依毀損、恐嚇等罪嫌，將他移送法辦。原文出處：北投知名社區有「惡鄰」！ 砸門又製造噪音 更多民視新聞報導台中沙鹿住宅大火8人送醫 延燒隔壁棟6人一度受困連假「猛被開4張違停」超過一咪咪就出局！慘烈罰單地獄路段曝光又砸！ 蒙面雙煞暗夜砸車 車主氣炸:第四次了民視影音 ・ 1 天前
大麻軟糖藏行李闖關！男子遭X光機揭穿 雙手上銬被逮
桃園機場再傳旅客闖關攜帶大麻軟糖入境！從美返台的男子將大麻軟糖藏於行李中，企圖偷渡毒品，被海關人員識破，當場依現行犯逮捕上銬。面對鐵證如山的化驗結果，該男子啞口無言。海巡署副隊長何烜丞表示，近期因應「非洲豬瘟」疫情，海關嚴加查緝下，藏匿行李中的違禁品無所遁形。我國去年查獲大麻高達「2493公斤」，實際吸食人口恐怕還有更多的黑數存在！TVBS新聞網 ・ 20 小時前