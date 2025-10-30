空服員工會籲修法 保障請假權

桃園市空服員工會三十日在勞動部前手持白玫瑰與「病假無罪」等手板，呼籲正視基層員工困境，落實請假保障。（中央社）

本報綜合報導

長榮空服員抱病上班後離世受關注。桃園市空服員職業工會三十日串聯多個工會到勞動部抗議，提出法定病假三十天內應有一定天數保障，修法禁止雇主因員工請病假而有不利待遇等訴求。

桃園空服員工會召集護理產業工會、鐵路產業工會、台大癌醫工會等醫療及交通運輸工會成員，到勞動部前高喊「生命無價」、「請假無罪」等口號，要求勞動部修法保障勞工請假權。

桃園空服員工會常務理事林昱嘉指出，事發以來，政府相關單位都持續要求長榮航空必須改變、制度改善，但至今仍沒有看到公司具體方案。長榮航空空服員考核至十月底止，十一月適用新的考績標準，「仍不知道未來有什麼新制度在等著我們」；呼籲勞動部作為勞工的後援，應針對長榮航空有一些公權力實施、要求不善待員工的企業做明確的改善。

長榮航空工會監事會召集人李瀅說，現在法規針對勞工請病假無任何禁止不利對待法規，因此訴求勞動部修法，在現行法定病假天數三十天內應有一定天數保障，禁止雇主因為員工請病假而有不利待遇。

李瀅也說，法律只是底線，企業擁有龐大資源及手段可以箝制勞工請假，主管機關應該明定不利待遇的樣態，以免雇主無限擴張管理權限等。

針對工會訴求，勞動部說，目前《勞工請假規則》明定，勞工因普通傷害、疾病或生理原因必須治療或休養者，可依法請病假；如果雇主拒絕，可依違反《勞基法》最高可罰一百萬元，加重處罰則可罰到一百五十萬元。

勞動部表示，為避免勞工因擔心請病假遭雇主不利對待，導致不敢請病假，正在進行強化保障勞工病假權法制評估作業及配套，以確保勞工在友善請假環境下健康權受到保障。相關規定的研商過程，也將徵詢勞雇團體的建議與想法。