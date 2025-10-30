空服員工會赴勞動部抗議 籲修法保障請假權

（中央社記者吳欣紜台北30日電）長榮空服員抱病上班後離世受關注。桃園市空服員職業工會今天串聯多個工會到勞動部抗議，提出法定病假30天內應有一定天數保障，修法禁止雇主因員工請病假而有不利待遇等訴求。

長榮航空一名空服員抱病上班，返台後離世，勞工請病假議題受到關注。桃園市空服員職業工會今天召集台灣護理產業工會、台灣鐵路產業工會、台大癌醫工會等醫療及交通運輸工會成員，到勞動部前高喊「生命無價」、「請假無罪」等口號，要求勞動部修法保障勞工請假權。

桃園市空服員職業工會常務理事林昱嘉指出，事發以來，政府相關單位都持續要求長榮航空必須改變、制度改善，但至今仍沒有看到公司具體方案，長榮航空空服員考核至10月底止，11月就要適用新的考績標準，「仍不知道未來有什麼新制度在等著我們」。

勞動部日前邀集國內6家國籍航空，會後拍板員工請病假將不列勤惰考核範圍，並將建立不讓員工恐懼的請假制度等。林昱嘉說，勞動部不要好像找了航空公司開會，彷彿一切都粉飾太平；呼籲勞動部作為勞工的後援，應針對長榮航空有一些公權力實施、要求不善待員工的企業做明確的改善。

長榮航空企業工會監事會召集人李瀅說，現在法規針對勞工請病假無任何禁止不利對待法規，因此訴求勞動部修法，在現行法定病假天數30天內，應有一定天數保障，禁止雇主因為員工請病假而有不利待遇。

李瀅也說，法律只是底線，企業擁有龐大資源及手段可以箝制勞工請假，主管機關應該明定不利待遇的樣態，以免雇主無限擴張管理權限等。

針對工會訴求，勞動部說，對於勞工的健康權非常重視，目前勞工請假規則明定，勞工因普通傷害、疾病或生理原因必須治療或休養者，可依法請病假；如果雇主拒絕，可依違反勞基法進行裁罰，最高可罰新台幣100萬元，如加重處罰則可罰到150萬元。

勞動部表示，為避免勞工因擔心請病假遭雇主不利對待，導致不敢請病假，影響勞工健康，正在進行強化保障勞工病假權法制評估作業及配套，以確保勞工在友善請假環境下，健康權受到保障，相關規定的研商過程，也將徵詢勞雇團體的建議與想法。（編輯：吳素柔）1141030