空服員廣播聲音超熟悉！竟是天后張惠妹 國內線飛台東限定專屬

記者鄭尹翔／台北報導

為迎接《2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉》，台東縣政府特別邀請「妹神」張惠妹（aMEI）領銜錄製台東交通口播，近日悄悄上線後立刻在社群平台掀起熱烈討論，成為年末最驚喜的「聲音彩蛋」。

張惠妹錄製台東交通口播。（圖／聲動娛樂提供）

不少旅客在搭乘飛機往返台東，或進出台東火車站時，驚喜聽到張惠妹親切又熟悉的聲音現身廣播，不只阿妹本人，包含 A-Lin、范曉萱、持修、葛西瓦、玖壹壹、李英宏、葛仲珊等多位參與台東跨年的重量級歌手，也一同加入交通口播行列，讓旅人直呼「Amazing」，瞬間感受到濃厚的跨年氛圍。

廣告 廣告

張惠妹今年受邀坐鎮台東跨年夜，為感謝台東縣政府長期支持，也號召多組出身台東或喜愛台東的歌王歌后級好友齊聚家鄉。這次交通口播正是她為跨年前暖身的重要一環，近日更有旅客分享，在機上聽到阿妹化身「空服員」的廣播：「各位親愛的貴賓，我是張惠妹阿妹，歡迎抵達我的家鄉台東……我們 12 月 31 號跨年見！」讓不少人直呼又驚又暖。

台東縣政府表示，希望透過交通口播的方式，讓抵達台東的每一位旅客，都能第一時間感受到音樂之城的熱情與祝福，也為即將登場的台東跨年晚會提前加溫話題。

隨著阿妹領銜錄製的台東交通口播曝光，不僅讓東部交通成為社群焦點，也成功替 2026 台東跨年晚會掀起第一波討論熱潮，跨年夜尚未到來，期待值已全面拉滿。

更多三立新聞網報導

Ozone宣布全面休團！明年一月起暫時告別舞台 官方公佈原因

炎亞綸認了被鬼鬼排擠！不回訊息怕受傷害 友情生變冷靜期長達一年

炎亞綸回應幫家寧抹黑Andy事件！抖出是他介紹的 加入群組2分鐘急退出

炎亞綸認愛男友6年！想結婚遭拒原因曝光 已見過父母獲得認可

