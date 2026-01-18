空服員懷孕被迫留職停薪 華航涉歧視挨罰上訴失敗

中華航空爆出歧視爭議，一名任職20多年的張姓空服員控訴，疫情期間因懷孕，轉任地勤被拒絕，後續申請復職又被消極處理，只能被迫不斷留停。

案經高雄勞工局調查，認定華航違反《性別工作平等法》，一共開罰32萬，華航不服提起行政訴訟，日前被判決敗訴。

高雄市勞工局發言人皮忠謀表示，「他們對於懷孕的員工提供一般地勤的行政工作，並沒有員額等等的限制，針對這個員工，他們卻以沒有相關的職缺為理由，我們認為這邊已經涉及到差別待遇。」

這名空服員遭遇種種狀況，已經先提告，要求公司給付185萬多的薪資，最後獲賠45萬多。這回華航主張沒違法，但高雄高等行政法院認為，業者一方面要求暫停上機，一方面又以疫情為由，要她非自願留停，已損及懷孕空服員的工作權，認定屬於懷孕歧視。

華航則回應，當初是疫情的特殊期間，未有違反《性平法》的故意，對於判決表示尊重。

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱指出，「很多航空公司可能會像說職缺不夠，或者不希望再花一筆錢，所以會有類似說要求空服員留停的狀況，不能說到很多啦，但是就是各航空公司都曾經有發生過。」

不只華航惹風波，長榮航也曾發生懷孕空服員轉任地勤會被扣津貼，經提告爭權益後，業者遭判違法。雖然工會表示，這類懷孕歧視狀況已經相對減少，但還是偶爾會發生。