空服員抱病值勤後病逝 勞部認定長榮濫用惰勤考核

長榮航空孫姓空服員抱病值勤，返台後住院不幸病逝，勞動部調查後認定，長榮過度運用勤惰管理制度，嚴重影響組員申請病假，而過程未及時通報和啟動機上衛星醫療系統，處置不夠周詳，調查中，家屬和部分組員都表達孫姓空服員在抵台後，未獲及時相關協助，且檢視孫姓空服員在國定假日出勤班表，調移日期不明確。

勞動部次長李健鴻說明，「有關這個國定假日調移不明確，涉及違反《勞動基準法》37條，我們也會請桃園市政府來做依法的處理。」

至於孫姓空服員案是否涉及職場霸凌，勞動部已要求長榮航空啟動「疑似不法侵害事件調查程序」，限期2個月內完成；另也取得家屬同意，將調查結果與相關病例由專科醫師判讀，協助家屬向勞保局申請相關給付。

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱指出，「公司在10月17日公開說已經取得家屬的諒解，這件事情並不是事實，呼籲長榮航空和這位座艙長，能夠趕快出面和家屬談有關賠償責任的部分。」

長榮航空則回應，出勤規範與考評制度已在日前做出調整，法規若更動將配合修訂，針對機上執勤規範，已修訂手冊內容，並加強宣導和教育訓練。另外，對組員的「國定假日挪移」有違法疑慮，會向主管機關釐清適法性問題。

民航局指出，長榮在本案作業流程確有需要改進之處，若查有違反《民用航空法》最高可罰300萬元。而勞動部也宣布為保障勞工請病假權力，已啟動修法，勞工1年請病假未超過10天，雇主不得有不利處分。

勞動部條件及就業平等司司長黃琦雅解釋，「為了避免外界解讀勞工請假超過10天，雇主就可以以請病假做不利處分，考核應該以勞工的工作能力、工作態度跟實際的績效為綜合考量。」

勞動部表示，修法前諮詢專家學者以及勞資代表，認定帶病上班是工安問題，新制力拚明（2026）年1月起上路，雇主若違法將被處2萬到100萬元罰鍰。

