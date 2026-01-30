即時中心／温芸萱報導

長榮航空去年10月一名34歲孫姓空服員執勤時身體不適，下機後不久病逝，引發外界質疑空服員勞動環境與管理文化，並傳出該員疑似遭座艙長職場霸凌。長榮航空今（30）日公布懲處結果，當班座艙長遭記大過一支、連降兩級改任非管理職，並停用員工機票一年。消息曝光後，網友痛批處分過輕，質疑「輕輕放下」。桃園市空服員職業工會指出，該案仍涉及職場霸凌調查，現階段公布的處分非最終結果。

長榮航空今日公布一起備受關注的人事懲處結果，卻再度引發外界質疑。針對去年10月一名34歲孫姓空服員服勤期間身體不適、下機後不久離世的事件，公司今日在員工內部系統公告，對當班座艙長作出懲處，但不少網友直言處分過於寬鬆，難以回應社會期待。

廣告 廣告

回顧該事件，孫姓空服員執勤時疑似身體狀況異常，卻仍持續完成任務，事後返家休養十餘天後不幸身亡。消息曝光後，外界除關注空服員長期工時與休假壓力外，也傳出其可能遭遇座艙長霸凌，相關指控更將長榮內部管理文化推上輿論風口浪尖。

長榮航空表示，經人事評議委員會審議，該名座艙長在執行主管職務期間，未能依照既定標準作業程序處理異常狀況，顯示在領導與管理判斷上存在明顯缺失。公司已決議記大過一次、調降兩級，同時停止其員工機票福利一年。

然而，相關處分內容公布後，立即在網路上掀起熱議，不少人嘲諷此舉形同「高高舉起、輕輕放下」，甚至酸稱未來仍可能在商務艙見到該員服務，基層組員自求多福。

對此，桃園市空服員職業工會指出，該名座艙長涉及的爭議，並不僅限於程序未通報問題，尚包含疑似職場霸凌的指控。工會強調，目前公司對外說明的懲處，僅針對作業流程疏失，並未涵蓋霸凌調查結果。依照勞動部與地方政府規範，相關調查期限至今年1月27日止，今日長榮所公布懲處，應非最終懲處。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：快新聞／空服員抱病值勤過世 長榮今公布「座艙長懲處」

更多民視新聞報導

王義川怒嗆陳玉珍「中國人滾！」《黨產條例》藍綠立委爆衝突

《住宅法》修法通過了！保障新婚、青年家庭租社宅 法案內容曝光

最新／台中民宅驚傳氣爆！70歲翁手、臉「27％一級燒燙傷」 意識不清送醫

