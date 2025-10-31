空服員抱病執勤亡！長榮航「取消旺日請假扣分」勞資協商達3共識

生活中心／記者李育道報導

長榮航空空服員抱病執勤返台後不幸辭世，震驚各界，桃園市空服員職業工會與長榮航空企業工會共同發起「白玫瑰運動」，訴求「生命無價，請假無罪」。歷經近三週行動後，長榮航空於今（31）日與工會協商，針對空服員考績標準及選、調班規範達成三項階段性改善方案。

根據協議內容，第一，空服員每年度前三天病假視同生理假，不扣考績，亦不計入三個月三天選班、選假及調班資格；第二，取消過去於「旺日」與「旺旺日」請假會加重扣分的規定；第三，原先只要於特定日期請假即禁止三個月選班、選假、調班的規定，將縮減為僅限跨年及農曆春節等「旺旺日」適用。

歷經近三週行動後，長榮航空於今（31）日與工會協商，針對空服員考績標準及選、調班規範達成三項階段性改善方案。（圖／記者李育道攝影）

工會指出，這是白玫瑰運動發起以來的首波具體成果，感謝社會各界聲援與空服員團結。不過，工會仍在會中主張，應再提高可請病假天數，並取消特休預排或臨時申請的不利待遇，但長榮航空以營運考量暫未同意。若日後勞動部修法保障病假天數超過三天或強化特休權益，公司將隨法令調整。

兩工會同時強調，長榮航空歷年未經協商即變更勞動條件的紀錄頻仍，才導致空服員情緒一次爆發。為防重蹈覆轍，工會將於11月14日上午10時邀集各大航空業工會赴交通部民用航空局陳情，要求主管機關將勞動狀況與重大勞資爭議納入航權審查，並推動修改《民用航空器飛航作業管理規則》，確保空勤人員工時與休時合理，避免過勞。

長榮航空則回應，公司已檢討請假與考核制度，除鬆綁病假計算與選班資格限制，也將持續檢視內部流程，平衡營運需求與員工健康。

