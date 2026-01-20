空服員提醒：飛機上少喝含糖飲料 營養師揭背後原因

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

一位擁有十年資歷的美國空服員近日在節目中提醒旅客，飛行途中最好避免飲用含糖飲料，否則可能會感到不適。營養師也進一步解釋了為何這類飲品在機艙環境下特別容易造成問題。

一位空服員指出，乘客在飛行途中飲用含糖飲料後可能會感到身體不適。（示意圖／Unsplash）

這名空服員在播客節目「她人的生活」（Other People's Lives）中分享經驗，指出含糖飲料在飛行中並非理想選擇。她表示，甜飲雖能解渴，但往往會讓乘客在長途飛行中感到更加疲憊或不舒服。

根據《快報》（The Express）報導，Welzo 的營養師兼醫療顧問喬伊（Kezia Joy）解釋，航空旅行本身就容易打亂身體的補水與代謝機制。機艙內空氣乾燥、濕度低，會加速體液流失，進一步加劇脫水。她指出，含糖飲料的補水效果遠不如純水，因此乘客在降落前可能會出現輕微不適、疲勞甚至極度口渴。

除了含糖飲料，近年來也有人質疑飛機上的茶與咖啡水質。不過空服員澄清，乘務員自己也常在機上飲用咖啡，並強調航空公司會定期清洗與消毒熱水箱。雖然有報告指出若維護不當可能滋生細菌，但在正常規範下，茶與咖啡仍屬安全選擇。

專家建議，旅客在飛行途中應以純水作為主要補水來源，避免過量含糖飲料，以減少脫水與不適感。這不僅能讓旅程更舒適，也有助於抵達目的地時保持最佳狀態。



