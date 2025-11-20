空服員猝逝案 勞動部要長榮調查職場不法侵害

（中央社記者汪淑芬台北20日電）長榮航空孫姓空服員9月抱病上班，返台後過世。勞動部今天公布調查報告5大重點，長榮航空除涉違反勞基法，勞動部也要求長榮航空調查事件是否涉職場不法侵害，限2個月內完成。

這名孫姓空服員於9月22日、24日執行台灣往返米蘭的航班任務，期間健康狀況急劇惡化，返台於10月10日不幸過世。中央與地方主管機關介入調查，勞動部今天舉行記者會公布調查結果與強化病假權保障新措施說明。

勞動部的調查報告有5大重點，首先，長榮航空過度運用勤惰管理，嚴重影響員工生病請病假的實質權益。

根據調查報告，長榮航空將組員排班、排休、調班申請及個人績效，與病假緊密連結，形成一種高壓文化，大部分組員「幾乎不敢」請病假，扭曲職場請假文化，造成絕大多數組員生病只能請生理假或家庭照顧假替代。

第2，孫員於114年兒童節出勤，但是長榮航空在接受勞動檢查時，無法明確指出其兒童節調移後的確切期日為何，涉違反勞動基準法第37條規定。勞動部表示，將由桃園市政府依行政程序處理。

第3，有關孫員在返程班機上即呈現病情加劇之勢，甚至引起數名乘客主動上前關切，但在機上及落地後未有適時醫療協助。

根據報告，當班機組人員未能及時啟動機上醫療資源及諮詢MedLink機制，也未通報機長及報到中心；孫員抵台時表達需要救護車，部分組員間也討論是否呼叫傷患車（即升降設備）與救護車，最後仍無相關協助。

且孫員因畏寒症狀披著毛毯保暖，於下機前事務長詢問「妳要披毛毯下去嗎？」最後孫員拿下毛毯由兩名組員攙扶下，慢步走下接機梯，並與其他組員乘接駁車回到登機門，始由地勤人員提供輪椅；另家屬提及甚至連室友想到機場來協助孫員拿行李也遭拒絕等。

勞動部說，長榮航空對於組員於值勤期間突發疾病的緊急應對與處置作業規範不夠周詳，且未要求所屬機組員依所訂客艙組員手冊落實實施，後續將交由交通部民用航空局調查處理。

第4，至於孫員遭遇的情形是否涉及職場霸凌（職場不法侵害），勞動部要求長榮航空依職業安全衛生法的規定，啟動疑似不法侵害事件調查程序，並限期2個月內完成調查。

第5，有關孫員死亡原因是否為工作相關疾病，家屬已簽署個人資料提供同意書，勞動部函請中央健保署與相關醫療院所提供其就醫明細及與這次調查案相關病歷，之後將與勞動部的訪談及調查結果，併同提供職業醫學科專科醫師參考及專業評估，後續視評估結果，協助家屬向勞保局申請相關給付。（編輯：陳清芳）1141120