空服員病中硬撐上班猝逝 勞動部修法推10天病假新制

勞動部今天說明病假權改革事宜。中為勞動部次長李健鴻。（圖／中國時報林良齊攝）

長榮航空空服員抱病上班過世，引發各界關注，事發一個月後勞動部20日火速預告「勞工請假規則」，要求勞工1年10天以內病假雇主不得不利對待，但勞動部官員表示，薪資給付仍是一年30天以內病假半薪，但雇主仍可以要求勞工提出有關證明文件，病假新制預計2026年起上路。

勞動部調查指出，長榮航空過度運用勤惰管理制度嚴重影響組員申請病假、長榮航空對於組員於值勤期間突發疾病緊急應對與處置作業規範不夠周詳且未能落實、家屬及部分組員表達當事空服員抵台後未獲最適當處置，更發現當事空服員國定假日調移日期未明確，後續求桃市府依法處置，涉及職場不法侵害要求長榮航2個月內完成調查，要求民航局調查處理是否有依客艙組員手冊落實突發疾病，至於涉及職業病死亡等也請醫師評估。勞動部更質疑，長榮航管理制度嚴重影響勞工病假權。

勞動部因而研修「勞工請假規則」，明定勞工病假未超過10天，雇主不得不利處分，考量勞工舉證困難，當勞工釋明遭受不利處分事實後，雇主應負舉證責任，且雇主考核勞工時不得僅以病假日數作為考量。並會透過函釋要求全勤奬金應於工作規則或勞動契約中明定，不得對未足月請病假有全數不予發給情形，避免造工恐懼不利益不敢請病假。

為何是10天？勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，邀集勞雇雙方蒐集意見時勞團多希望12天或15天，雇主則說最多可以接受3天至7天為多，兼顧雙方平衡因而採取10天不得不利對待，但超過10天部分也不能僅就病假天數給予不利處分，若違反相關規定可依勞基法處2萬元至100萬元罰鍰。

至於請假證明等是否有修正？勞動部政務次長李健鴻說，請假規則依舊會維持雇主仍可以要求勞工提出有關證明文件，並未改變。

