空服員病逝案調查出爐 揭長榮航請假文化「扭曲且高壓」

勞動部今天(20日)公布長榮航空孫姓空服員抱病上班、返台後病故事件的調查結果，指出長榮航空長期以排班、排休與績效緊密綁定病假，形成高壓請假文化，不僅導致員工即使重病仍不敢請病假，相關應變與醫療協助機制也被揭露有多處缺失。勞動部認為孫員處遇疑涉職場霸凌，將要求長榮啟動調查，並限期2個月內完成。

勞動部職安署署長林毓堂指出，長榮航空透過將組員排班、排休與調班申請及個人績效與病假申請情形緊密連結，形成一種高壓文化，造成組員普遍認為一旦申請病假，將連續影響未來數月排班與休假權利，甚至影響考績。

廣告 廣告

調查更發現，孫員即使已入住醫院治療，仍優先以「帶父親看病為由」請家庭照顧假，這種扭曲的職場請假文化造成絕大多數組員生病只能請生理假或家庭照顧假替代。

另外，事件發生時，孫員於返程班機執勤期間病情加劇，當班機組人員未能及時啟動機上醫療資源及諮詢機制(MedLink)，且多數組員普遍認為這主要提供乘客使用，也未將異常狀況通報機長及報到中心。

孫員抵台後因身體嚴重不適，表達需要救護車，但最後仍無相關協助，且孫員披著毛毯保暖，下機前事務長還詢問「妳要披毛毯下去嗎？」最後孫員拿下毛毯，由2名組員攙扶慢步走下接機梯，家屬更提及甚至連室友想到機場協助孫員拿行李也遭拒絕，勞動部認為這些都應有更適當的處置方式。

勞動部指出，針對孫員的處遇是否涉及職場霸凌不法侵害，將要求長榮航空啟動調查程序，並限2個月內完成調查。另外，長榮航空對於組員於值勤期間突發疾病的緊急應對與處置作業規範不夠周詳，後續將交由交通部民航局調查處理。調查也發現孫員的國定假日調移日期不夠明確，涉違反勞動基準法第37條，則將交由桃園市政府依行政程序處理。(編輯：宋皖媛)