空服員病逝案 長榮航懲處座艙長

去年十月，長榮航空發生孫姓空服員抱病執勤，座艙長未在第一時間作出相應處置，孫姓空服員則是在下機後十餘天不幸過世。長榮航空昨則是在員工內網公布該當班座艙長的懲處結果，遭記大過一支、降調兩級、停用員工機票一年。

根據長榮航空內部調查，孫姓空服員服勤期間出現身體不適，回程後段，已難以負荷正常勤務工作，然而負責領導後艙事務之事務長應變與通報執行不足，未立即啟動機上醫療資源及諮詢機制，導致醫療支援無法及時介入。

長榮航空表示，經人評會決議，座艙長未能確實依標準作業流程履行主管職責，經判定其於領導及管理職務上有明確缺失，並認定不適任管理職務，已依規定予以連降兩級，調整為非管理職之處分，未來不再負責相關管理工作，並依相關規定予以記大過一次。

桃園市空服員職業工會認為，當班座艙長所涉違反工作規則之事項，不僅止於「未通報異常事件，不符合標準作業程序」，也包含疑似對孫姓空服員為職場霸凌，呼籲長榮航空現更應公布職場霸凌調查結果，給家屬、員工、社會大眾一個交代。

