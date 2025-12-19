空服員病逝 家屬批有時間做公關、沒時間還公道 長榮航空：將安排拜訪

長榮一名空服員日前抱病服勤返台後離世，其家屬今天（19日）發表聲明質疑長榮航空稱要全力協助家屬，但連派高層慰問都沒有，籲讓工會參與調查，還家屬一個公道。長榮航空表示，日前公司已完成撫卹金審核作業，並正式函送家屬；並將會安排拜訪家屬，表達關懷並了解家屬需求。

長榮一名空服員日前抱病服勤返台後離世，長榮航空表示，將會安排拜訪家屬，表達關懷並了解家屬需求。（中央社資料照）

長榮航空孫姓空服員9月抱病執行台灣往返米蘭的航班任務，期間健康狀況急劇惡化，返台於10月10日不幸過世；桃園市空服員職業工會日前召開記者會說家屬反映未獲得合理撫卹及賠償，長榮則表示已寄發撫卹金和喪葬補助費用申請書供家屬簽名回執，並回覆交款方式。

不過，孫姓空服員家屬今天委託桃園市空服員職業工會代轉聲明指出，長榮航空不停說會積極檢討、會全力協助家屬，但連派一個高層來家裡慰問都沒有，「人就這樣沒了，也不值得你們高層花一點時間嗎？」聲明指出，看到長榮航空副總在記者會說取得家屬諒解，「我們真的不懂，你們有時間做公關，就沒有時間好好跟我們談、還我們一個公道嗎？」

聲明表示，由於不知道怎麼處理這種事情，所以委託工會幫忙，結果長榮航空的回應竟然是繼續說謊，說全力協助家屬的需要，但只是寄信來說可以來申請喪葬補助，這不是做人的義理。聲明強調，「我的女兒走了，你們還可以繼續說謊，但她不能為自己發聲了」，家屬的需要很簡單，請公司讓工會參與調查，更請公司派高層來家裡談，「請長榮航空給我們一個公道」。

長榮航空下午透過文字訊息表示，在孫姓空服員事件發生後，已即刻啟動相關調查作業，全面釐清事件始末，並同步檢討既有制度，盡速落實各項改善措施，公司期盼在審慎、負責的前提下，向家屬說明處理進度，同時透過具體行動，為全體員工打造更安全、友善的職場環境。

有關孫姓空服員後續的撫卹事宜，長榮航空指出，日前公司已完成撫卹金審核作業，並正式函送家屬，至於家屬其他訴求須待相關主管機關進一步進行工作相關疾病專業評估，也將會安排拜訪家屬，表達關懷並了解家屬需求。

至於職場霸凌調查部分，長榮航空表示，目前也在進行中。長榮航空強調，將持續以積極且負責的態度與家屬保持溝通，全力提供必要的協助與支持。