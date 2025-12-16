空服員病逝！工會批長榮「拒絕與家屬協商賠償」官方回應進度了

生活中心／記者李育道報導

桃園市空服員職業工會表示長榮航空一再拒絕和空服員家屬協商賠償事宜，更擔心長榮航空會切割責任，以及職場霸凌調查是否足夠公正、透明，強調不要「昨天公祭、今天忘記」。（示意圖／記者李育道攝影）

長榮航空一名孫姓空服員疑似因身體不適不敢請假，勤務結束後就醫住院仍不幸離世。然而桃園市空服員職業工會16日質疑，長榮航空一再拒絕和空服員家屬協商賠償事宜，更擔心長榮航空會切割責任，以及職場霸凌調查是否足夠公正、透明，強調不要「昨天公祭、今天忘記」。

工會指出，孫姓空服員家屬至今仍未等到長榮航空及當趟楊姓座艙長具誠意的道歉與合理賠償方案。家屬也多次澄清，長榮航空對外所稱「已獲得家屬諒解」並非事實，家屬委託桃園市空服員職業工會協助，盼能與公司展開協商。

家屬委託桃園市空服員職業工會協助，盼能與公司展開協商。（示意圖／資料照）

工會指出，歷經一個多月，長榮航空仍多次拒絕就賠償事宜與家屬進一步協商，同時，孫姓空服員的職場霸凌調查是否具備足夠的公正性與透明性，也引發工會質疑。

工會強調，制度或許因一條生命而被迫改善，但承受失去至親之痛的家屬，卻仍未被妥善接住。工會因此今召開記者會，提出兩項訴求，包括要求開放工會參與本案職場霸凌調查，以確保調查的公正與透明；以及要求長榮航空儘速與家屬重啟協商，妥善處理賠償事宜。

工會最後呼籲，若長榮航空真心希望獲得家屬諒解，應積極面對並展開協商，而非持續拖延，否則只會讓家屬承受更長時間的痛苦，爭議也難以落幕。

對此，長榮航空稍早則回應，事件發生以來，皆積極調查事件始末並檢討及落實各項改善措施；針對勞動部調查報告提及，應調查本事件是否涉及職場霸凌，相關調查已依程序進行中。

長榮航空強調，針對孫姓空服員撫恤事宜，一直與家屬保持聯繫，除表達慰問，也轉交同仁們對孫姓空服的懷念卡片，日前亦已寄發撫恤金和喪葬補助費用申請書供家屬簽名回執，現正等候家屬回覆相關款項的交付方式。家屬如仍有任何需要，皆會全力提供必要協助。

