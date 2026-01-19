空服員示警飛機上喝「1飲料」會後悔 營養師解答了

美國一名空服員提醒，飛行途中最好避免飲用「某類飲料」，以免造成不適。（示意圖／翻攝自Pexels）





你搭飛機時都會喝什麼飲料？美國一名空服員近日提醒，飛行途中最好避免飲用「某類飲料」，以免造成不適。營養師指出，航空旅行會干擾身體的補水與新陳代謝，雖然這類飲料能解渴，但補水效果仍不及純水。

空服員警告飛行避免喝「1飲料」

根據外媒《Daily Express》報導，一位不願透露姓名的空服員分享，她在過去十年多家航空公司工作經驗中，建議乘客不要在飛行中飲用甜飲料，以免遭遇「不愉快的經歷」。她在播客節目「她人的生活」（Other People's Lives）中表示：「我建議不要喝任何甜的東西，因為摔倒在地後會非常難受。」不過，她並未透露更多細節。

對此，Welzo的營養師兼醫療顧問喬伊（Kezia Joy）解釋，含糖飲料在飛行中可能對乘客影響較大。她指出，機艙內空氣乾燥，呼吸與汗水經皮蒸發會增加體液流失，加劇脫水。雖然含糖飲料能解渴，但其補水效果不如純水，因此在長途飛行中，乘客飲用含糖飲料可能會感到輕微不適、疲勞或口渴。

此外，喬伊也談到飛機上的飲用水安全。雖然部分旅客擔心機上咖啡或茶的水質，但她表示，飛機會清洗熱水箱，因此通常是安全的。她補充，過去確實有飛機供水系統曾發生大腸桿菌污染案例，但「這真的要看情況，他們會清洗裝咖啡的水箱，也就是裝熱水的水箱」，日常喝咖啡、茶並無大礙。

不過，另一位空服員則建議乘客避免直接飲用自來水。她表示：「我從沒喝過自來水。咖啡和茶都是用自來水沖泡的，而自來水來自飛機的水箱。」她也提供替代方案：「如果想喝咖啡，可以在候機樓購買；若想提神，也可以選擇可樂或百事可樂。」

