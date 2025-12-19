空服員竟攜帶「瘦瘦針」闖關遭逮！ 台北關證實：已沒收並依法送辦

台北關證實，空服員帶「瘦瘦針」闖關遭逮，目前已沒收並依法送辦。（示意圖，取自photoAC）

財政部關務署台北關今（19）日證實，有一位某國籍航空空服員未經申報，竟攜帶俗稱「瘦瘦針」的「猛健樂」（Mounjaro）入境，相關藥品被查獲已沒收，並依《藥事法》移送檢調偵辦。

據《中央社》報導，有名本國籍航空機組員在12月間從東京入境時，不僅沒有口頭、書面申報，便從免申報櫃檯通關，結果經執檢關員攔查，在託運行李中查獲沒申報的「猛健樂」皮下注射液5毫克6盒及2.5毫克6盒，依法予以暫扣候處。

台北關說，近來醫美風氣盛行，國人喜歡於國外購買各式醫美藥品攜帶入境。有關「瘦瘦針」、「瘦瘦筆」或「減肥筆」等針劑，屬藥事法第22條第1項第2款規定之禁藥，無論自用或販售均需先取得衛生福利部食品藥物管理署核發的輸入許可證明，且入境時需主動向海關申報，始得攜帶入境。

台北關表示，旅客如未經許可攜帶藥品入境，涉違反上開藥事法規定，一經查獲，海關將依同法第82條規定移送司法機關偵辦，違法攜帶藥品將由法院宣告沒收，或由海關處分沒入。

台北關再呼籲，旅客出國旅遊前務必先行了解所攜帶物品入境相關規定，切勿隱匿不報或心存僥倖。對於所攜藥品如有任何疑慮，可至衛生福利部食品藥物管理署網站查閱，有關入境旅客攜帶物品相關規定可於財政部關務署網站查詢，或撥打該關免付費服務電話0800-311-005，將有專人提供解答。

