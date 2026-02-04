空服員經驗曝光！林予晞「自備鍋具」闖歐洲 揭密省錢出征鹿特丹內幕

《自殺通告》受邀鹿特丹影展進行國際首映，邵奕玫拿著梵谷米菲兔戰利品和林予晞、劉敬自拍。本萃電影提供

由周冠威執導、監製林配儀領軍的電影《自殺通告》，日前於鹿特丹國際影展（IFFR）舉行國際首映，演員林予晞、劉敬、邵奕玫全體現身。該片首映票券一開賣即遭秒殺，播畢後全場觀眾更是起立鼓掌久久不散，不少從英、法、德、義等國慕名而來的影迷，在映後感性對團隊表示：「謝謝你們拍了這部電影！」

《自殺通告》深入探討菁英私校的制度壓迫與學生心理健康。首映會現場，一位荷蘭當地高中老師帶領全班學生觀影，學生觀後熱淚盈眶，直言荷蘭同樣面臨巨大課業壓力，更驚爆當地一月竟有26件自殺事件，對片中角色感同身受。

當地資深媒體記者Patrick Frater也對此表示驚喜，大讚電影能將嚴肅題材以具娛樂性的劇情呈現，更當面稱讚導演周冠威的執導勇氣。

《自殺通告》在鹿特丹影展放映。本萃電影提供

林予晞自備鍋具闖歐洲 邵奕玫邵奕玫憶痛苦入戲

為了詮釋角色，演員群下足苦功。林予晞透露拍攝期間正值研究所進修，她近距離觀察學術權威人士的溝通方式，藉此融入角色；邵奕玫則透過挖掘過往痛苦經驗來進入情緒，意外發現自己的勇敢。劉敬則坦言角色與自己求學時期不愛讀書的心境雷同，直到接觸表演才找到自我。

《自殺通告》團隊，左起林予晞、導演周冠威、邵奕玫、劉敬、監製林配儀出席鹿特丹影展。本萃電影提供

劉敬熟門熟路帶逛市集 導演周冠威讚鹿特丹隨性

難得到訪歐洲，曾任空姐的林予晞展現生活智慧，為省下歐洲高昂物價，竟自備烹飪器材，在當地超市採購食材親自下廚。邵奕玫則趁空檔採購荷蘭限定的「梵谷版米菲兔」收藏。

二度造訪的劉敬則化身專業領隊，帶著初次到訪的團隊成員大啖當地市集美食。導演周冠威則感性分享，鹿特丹影展的氛圍比想像中更自在隨性，這趟影展之旅可說是收穫滿滿。



