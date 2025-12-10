空服員請生理假影響保障飛時薪資 長榮航空違反性平法挨罰30萬

長榮航空以空服員在1至5月請生理假已經超過三天為由，拒絕給付保障飛時之薪資。圖：工會提供

長榮航空空服員因申請生理假而未能享有保障飛時之薪資，明顯是針對女性空服員的不利處分，經桃園市空服員職業工會協助檢舉性別歧視，桃園市政府上(11)月28日再度裁定長榮航空違反性別平等工作法第21條第2項，開罰30萬。

工會指出，機組人員的大部分薪資為隨航班時數計薪，薪資結構並不穩定，所以許多航空同業均有設立「保障飛時」，約定每月至少要給付多少小時的薪資，以穩定機組人員的基本收入，例如長榮航空的機師即以75小時為保障飛時，經工會爭取空服員也應要有基本保障，長榮航空自2019年制定空服員以60小時為保障飛時，在全體空服員平均飛時60小時以上才能享有保障，以及三天生理假不影響保障飛時。

廣告 廣告

工會提到，在航空業營運穩定的情況下，空服員平均飛時均在70至80小時以上，空服員一年實際用到保障飛時的月份常常不到一次，只有當月份因故休假或請假較多的情況，才會用到保障飛時。然而該工會理事詹捷宇去年6月當年度第一次要用保障飛時，長榮航空竟以詹捷宇在1至5月請生理假已經超過三天為由，拒絕給付保障飛時之薪資。

工會認為，長榮航空此作法是曲解「保障飛時」的用意，且對女性不公平，是對女性空服員請生理假的不利處分，更可能變相讓女性空服員不敢請生理假，桃園市性別工作平等會審定書114年11月28日府勞條字第1140338702號，已裁定長榮航空違反性別平等工作法第21條第2項，是以工會主張，長榮航空應立即改善保障飛時規範，請生理假都不能影響保障飛時，才符合性別平權。

其次，工會提到，長榮航空扣減育嬰留停空服員的調薪幅度，去(113)年11月也被裁定違反性別平等工作法第21條第2項，長榮航空因沒有立即改善，後續近百位空服員申請調解或檢舉違法，在空服員集體行動下，長榮航空陸續啟動和解協商，不限空服員，曾育嬰留停的地勤跟機師也都隨之受惠，但仍有部分案例未成功和解，今年10月又被裁定違反性別平等工作法第21條第2項，併案開罰30萬，工會主張，市府用併案開罰取代一案一罰，減少長榮航空的違法次數，實讓人遺憾，但無論如何，長榮航空都應立即依據審定書所示，補還因申請育嬰留停被懲罰而減少的薪資，以及調整回應有的薪資級距。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

不到3天破百萬用戶！LINE Pay Money加碼0手續費 網讚：超級佛心

中央大學2026「生跡」月曆亮相 紀錄國家公園壯闊樣貌