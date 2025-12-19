空服員逝世父怒未慰問 長榮：完成撫卹金審核.將探視

台北市 / 綜合報導

長榮航空孫姓空服員今年10月，因為執勤時身體出現狀況，返台後不幸離世，引發各界關注。經過兩個多月後，家屬今（19）日透過工會再度發出聲明稿，控訴長榮航空這段時間以來，連派一個高層到家中慰問都沒有，只透過電子郵件請他們申請喪葬補助，強調「這不是做人的義理」。對此長榮航空回應，日前公司已經完成撫卹金審核作業，正式函送家屬，接下來將會安排拜訪表達關懷。

一身時髦裝扮陽光笑容，照片中的女孩，就是長榮孫姓空服員，今年10月在飛往米蘭的班機上職勤時，疑似公司讓他抱病上班，導致錯過黃金就醫時間，返台後不幸離世，兩個多月過去了，空服員的父親，再度透過工會發聲，控訴長榮不斷撒謊。

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱說：「他們當然覺得說，應該要有一個公道，尤其是這個公道，又拖了這麼久，這兩個月以來，公司沒有好好的處理，可能比原本還要更生氣吧，我們就是，不是當事人聽了，都覺得很荒唐。」

聽了都覺得很荒唐，家屬強調，希望讓工會參與調查，並且請公司指派高層到家中談論後續事宜，這才是他們想要的協助，工會也強調，希望接下來公司，能夠還給空服員一個公道，才能真正撫平家屬心中的痛。

