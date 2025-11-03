空服員遭乘客無理要求「脫掉」！網轟：太沒分寸

生活中心／張予柔報導



空服員日夜奔波、面對各式各樣旅客已不是件容易的事，有時還會遇上「超展開」的要求，連專業訓練也難掩無奈。美國一名空姐近日在社群平台分享工作經驗，透露她在一趟僅49分鐘的短程航班上，竟被乘客要求「脫下制服外套借穿」，離譜的互動讓她當場愣住，事後影片曝光更引爆網友熱議，不少人直呼「這乘客應該被列入禁飛名單！」。





一名空服員分享了自己的奇葩經歷，有乘客覺得冷便要求她把外套借給她穿。（示意圖，非當事人／翻攝自Unsplash）

這名29歲的空姐入行僅一年半，卻已見識過服務業的各種奇葩瞬間。她表示，當天執勤的是美國國內短程航班，飛行時間不到一小時，因此機上並未提供毛毯或睡枕等備品。一名女乘客覺得冷，向她詢問能否拿一條毯子，空姐禮貌回覆「很抱歉，這班航班沒有提供毛毯」。沒想到對方竟回「好，那你可以把外套借我嗎？」讓她一時反應不過來。

貼文曝光後，許多網友都傻眼留言「這要求太荒謬了吧」、「怎麼會有人這麼沒分寸」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

空姐起初以為乘客指的是行李櫃裡的外套，結果對方竟明確表示想借她身上那件制服外套。她頓時語塞，只能尷尬笑笑，努力保持鎮定，隨即轉身繼續服務其他乘客。影片曝光後，許多網友都傻眼留言「這要求太荒謬了吧」、「怎麼會有人這麼沒分寸」、「要是我早就報警處理了」、「這種乘客應該列入禁飛名單」。也有人分享自身經驗，透露自己曾善意把毛衣借給其他旅客保暖，沒想到對方歸還時竟「從腳邊脫下來」，讓她從此不敢再借衣物。





