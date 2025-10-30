空服員「請假無罪」行動奏效 勞動部承諾啟動修法

勞動部將邀空服員工會參與修法 各界聲援「生命無價」。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市空服員職業工會今（30）日聯合長榮航空企業工會、中華航空企業工會及醫療、軌道等產業工會，近百名勞工齊聚勞動部前，高喊「生命無價、請假無罪」，要求政府修法保障空服員及全體勞工的請假權益，並明文禁止雇主以考績、懲處等手段打壓請假的員工。

勞動部現場回應，將啟動法制化研議，保障勞工的請假權與健康權。桃園市空服員職業工會也主張，雇主可用各種方式限制員工請假，因此修法過程應落實各行各業的需求，並正式邀請桃園市空服員職業工會參與修法研商。勞動部亦當場允諾，未來修法討論將納入工會代表。

工會表示，法律是工人權益的基礎保障，他們將全力準備並監督修法內容，確保條文真正落實勞工權益。工會同時指出，若長榮航空持續漠視員工健康與法令規範，將再赴交通部民用航空局及桃園市政府陳情，要求主管機關履行監督責任。

此次行動源於一名年輕長榮空服員抱病上班後不幸離世，事件震撼社會，也揭露長榮航空長期存在的不人性化請假制度與勞動保障漏洞。空服員工會指出，現行《勞動基準法》及《勞工請假規則》對請假權的保障不足，導致各行各業勞工都面臨類似困境。

工會強調，兩週以來勞動部尚未對長榮航空提出具體改善要求，因此決定與交通運輸業、醫療業等工會聯合請願，要求勞動部立即修法，以制度層面保障勞工身心健康，並嚴格約束違法企業。

今日行動共有約80位空服員與20多名友會成員參與聲援。現場發言依序為桃園市空服員職業工會常務理事林昱嘉、理事長張書元、臺灣護理產業工會理事卓宜臨、臺大癌醫工會常務理事潘泓甫、臺灣鐵路產業工會理事王傑及長榮航空企業工會監事會召集人李瀅。

工會最後感謝所有會員、友會團體、長榮航空馬拉松上萬跑者及社會大眾的支持，並表示：「唯有修法，才能讓工人不再為請假付出生命代價。」