空橋上演深夜活春宮！27歲男與大22歲熟女「半裸GG纏咬」下場出爐了

（記者張芸瑄／綜合報導）台北市信義商圈去年 8 月爆出一起公然猥褻事件，一對男女深夜在威秀影城戶外空橋上演激烈親密行為，畫面遭路人拍下後迅速在社群平台瘋傳，引發外界譁然。警方循線鎖定 27 歲李姓男子與 49 歲王姓女子，兩人到案後均坦承行為不當。台北地院日前依公然猥褻罪判兩人拘役 15 日，可易科罰金，並宣告緩刑 2 年。

拍片者上傳「爆料公社」 監視器清楚錄下親密互動

判決記載，事發於去年 8 月 28 日晚間 8 時 55 分至 9 時 9 分，地點位於信義威秀影城 3 樓戶外空橋。一段由路人拍攝的影片被上傳至臉書社團「爆料公社」，畫面可見李男倚著牆面，褲子滑落至腿間，王女則穿著高跟鞋、身形纖細，兩人在空橋上動作親密，過程中多次調整姿勢，並未避諱周遭目光。

影片曝光後引發討論，有目擊民眾錄影時甚至喊道：「不能去開房間嗎？」顯示現場情況突兀。警方獲報後調閱監視器，迅速查出兩人身分並通知到案。據悉兩人透過交友軟體認識，屬相差 22 歲的姊弟戀。

公共空間不當行為 法官認定已妨害善良風俗

信義分局調查後認定兩人在公開場所從事猥褻行為，依刑法公然猥褻罪嫌函送。檢方後續提起公訴並聲請簡易判決。

法院審理指出，兩人行為出現在人潮眾多的商圈空橋，屬高度開放的公共空間，足以讓一般民眾看見，已明顯違反善良風俗，也可能對目擊者造成驚嚇。雖然並未造成實際傷害，但社會不以為然。

坦承犯行態度尚可 判拘役 15 日、緩刑 2 年

法官審酌兩人均無前科、到案後態度配合，認定無再犯之虞，最終判處兩人各拘役 15 日，得以每日 1,000 元易科罰金，並給予緩刑 2 年。此外，兩人須在判決確定後 6 個月內，各向公庫支付 1 萬元，以示警惕。本案仍可依法上訴。

