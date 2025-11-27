空氣有夠髒！「境外汙染物」入侵台灣 淪陷區域一次看

受境外汙染物影響，台灣今天空氣品質不理想。（圖／中央氣象署）





中央氣象署指出，今（28日）受東北季風影響北部、東北部及東部天氣較涼各地大多為多雲，僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，週六（29日）週日、（30日）東北季風減弱，白天各地氣溫逐漸回升，但是要特別注意的是，受到境外汙染物影響，今天的空氣品質西半部地區呈現對所有族群健康都有危害的「橘色燈號」，建議出門戴上口罩。

今天全台各地雲量較多，輻射冷卻效應不明顯，全台最低溫出現在花蓮鯉魚潭14.8度，各地低溫大約落在16～19度，中午過後氣溫甚至可以回升到20度以上，週末假期甚至可以高溫甚至可以達到27度以上。

氣象專家林得恩在昨（27日）示警，「空氣有夠髒」，西部地區空品區介於「黃色普通」與「橘色提醒」等級之間；其中，尤其是中南部的雲嘉南及高屏地區，由於位於下風處，污染物更易累積，空品區則為「橘色提醒」等級，連日空氣汙染，對於普通或敏感族群來說，都是透露出不健康的警訊。

前氣象局長鄭明典示警，北部和金馬的主要物染物是PM10，這是中國沙塵影響的特徵，PM10會帶來比較高的落塵量，室內環境會好很多！

